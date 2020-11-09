Samsung'un Galaxy S21 Ultra'sı ve Exynos 1080 İşlemcisi Onaylandı!

Samsung'un Galaxy S21 sersinin yalnızca birkaç ay uzakta olduğuna inanmak zor, ancak ortaya çıkan kanıtlar şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi serisinin gerçekten de beklenenden daha erken piyasaya çıkacağını gözler önüne seriyor. Çok büyük ihtimalle Samsung, Galaxy S21'i şubat ayı yerine ocak ayında tanıtacak.
Galaxy S21 Ultra için önemli yasal onaylar alınmış durumda. Ortaya çıkan sertifika dosyalarında SM-G998U kod adıyla yer alan Galaxy S21 Ultra, NFC düzenleyici kurum tarafından resmileştirilmiş. Sertifikada telefonun özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor, ancak Galaxy S21 Ultra'nın piyasaya çıkmaya hazır olduğunu doğruluyor. Bu arada Bluetooth da Samsung'un 2021'de gelecek önemli ürünlerinden bir başkasını onaylamış durumda.
Bluetooth, Samsung'un Yeni Exynos 1080 Yonga Setini Onayladı
Galaxy S21 Ultra'nın NFC sertifikasını almasının paralelinde, yaklaşan bir diğer Samsung ürünü Exynos 1080 işlemci de Bluetooth veritabanında sürpriz şekilde göründü. Yeni yonga seti, Bluetooth 5.2 sürümü ile uyumlu olacak ve düzenleyici kurum tarafından test edildiği rapor edilmiş durumda.
Exynos 1080 SoC, Samsung'un 2021 yılında merakla beklenen yeni mobil cihazlarında yer alacak olsa da, bu işlemci muhtemelen Galaxy S21 serisinde bulunmayacak. Exynos 1080'in Exynos 980'in halefi olacağına inanılıyor, yani kuvvetle muhtemel orta – üst akıllı telefon kategorisinde kendine yer bulacak.
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