Samsung Galaxy S21'in Zil Sesi Ortaya Çıktı: Galaxy S21 Böyle Çalacak!

Samsung Galaxy S21'in zil sesi belli oldu. Samsung Galaxy S21'in zil sesini haberimizde dinleyebilirsiniz...

  • Ercan Uğurlu
İşte Samsung Galaxy S21'in Zil Sesi!

Samsung'un ikonik "Over The Horizon" zil sesi oldukça ünlü. Şirketin Galaxy S telefonlarının her biri için tasarladığı bu popüler zil sesi, Galaxy S21'de ise müzik kitaplığına yeniden işlenerek dahil edilecek. Kore kaynaklı sızıntıya göre telefonun zil sesi belli olmuş durumda. Hemen aşağıdaki videoda Galaxy S21 zil sesinin 3 dakikalık bölümünün tamamını dinleyebilirsiniz.

Samsung - Over the Horizon 2021 (FIRST LEAK)Samsung - Over the Horizon 2021 (FIRST LEAK)
This is your first look at the "Over the Horizon 2021" release. Original find from This video is NOT monetized. If advertisements are displayed, it is by Google or Samsung. "Over the Horizon 2021" isn't officially announced yet. ??? ?? ? ???? 2021 ???????. ??? ? ??? ??? ? ??? ?? ???? ????. ??? ?????, ?? ?? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ???. ?? ? ???? 2021 ????? ?? ?? ??? ?? ?? ?????.

Over The Horizon'un 2021 versiyonu, doğadan ilham alarak melodiye dökülen 2020 versiyonuna önemli ölçüde benzerlik gösterse de, solo bir piyano yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak çekirdek Over The Horizon motifinin hala melodi desenine gömülü olduğunu duyamanız mümkün.

Elbette müziğin bu versiyonunu beğenip beğenmemeniz tamamen müzik zevkinize bağlı ve tabii ki dilerseniz bu müziği hiç kullanmayabilirsiniz. Peki, siz melodiyi nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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