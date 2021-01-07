Samsung Galaxy S21'in Zil Sesi Ortaya Çıktı: Galaxy S21 Böyle Çalacak!

Samsung'un ikonik "Over The Horizon" zil sesi oldukça ünlü. Şirketin Galaxy S telefonlarının her biri için tasarladığı bu popüler zil sesi, Galaxy S21'de ise müzik kitaplığına yeniden işlenerek dahil edilecek. Kore kaynaklı sızıntıya göre telefonun zil sesi belli olmuş durumda. Hemen aşağıdaki videoda Galaxy S21 zil sesinin 3 dakikalık bölümünün tamamını dinleyebilirsiniz.
Over The Horizon'un 2021 versiyonu, doğadan ilham alarak melodiye dökülen 2020 versiyonuna önemli ölçüde benzerlik gösterse de, solo bir piyano yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak çekirdek Over The Horizon motifinin hala melodi desenine gömülü olduğunu duyamanız mümkün.
Elbette müziğin bu versiyonunu beğenip beğenmemeniz tamamen müzik zevkinize bağlı ve tabii ki dilerseniz bu müziği hiç kullanmayabilirsiniz. Peki, siz melodiyi nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
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