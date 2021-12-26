Samsung, Galaxy S22'nin Ekranı ile Yeni Bir Rekor Kırmaya Hazırlanıyor!

Samsung'un her yeni Galaxy S serisi telefonlarıyla, ekran konusunda yeni bir rekora imza attığına alıştık. Özellikle ekran paneliyle dikkat çekici duran her yeni Galaxy S serisinden biri de, yakında görmeyi beklediğimiz Galaxy S22 ailesi olacak.
İddialara göre Galaxy S22 serisi, OLED ekranların iyileştirilmiş parlaklık seviyeleri ile beraber yeni parlaklık rekokları kıracak. Öyle ki, Galaxy S22'nin 6.1 inç boyutunda olacağı söylenen AMOLED paneli, 1000 nit seviyelerini rahatlıkla aşabilecek.
Galaxy S21'in parlaklık seviyesi tepe noktada 1200 nite ulaşabilirken, sızıntılara göre Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'da yer alacak Super AMOLED paneller standart parlaklıkta 1200 nit seviyesinde olacak. Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra'nın ekranının ulaştığı en yüksek parlaklık seviyesi ise, şaşırtıcı derecede 1750 seviyesinde olacak. Böylece Samsung'un Galaxy S22 serisiyle yeni bir ekran rekoru kırmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın