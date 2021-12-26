Samsung, Galaxy S22'nin Ekranı ile Yeni Bir Rekor Kırmaya Hazırlanıyor!

Samsung'un yakında tanıtmasını beklediğimiz Galaxy S22 serisi, muhtemelen ekranıyla yeni bir parlaklık rekoru kıracak!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S22'nin Ekranı Yeni Rekor Kırmaya Geliyor

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