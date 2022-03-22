Samsung Galaxy S22 FE Hakkında İlk Sızıntılar Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S21 FE'yi 3 Ocak'ta tanıttı ve akabinde de satışa sundu. Telefon hali hazırda yeni bir model, ancak görünüşe göre Samsung, şimdiden bir sonraki model için çalışmaya başladı.
Galaxy S22 FE hakkında Çin sosyal medya ağı Weibo'da ortaya atılan iddialara göre, telefonda MediaTek Dimensity 9000 işlemci kullanılacak. Telefon, böylece piyasadaki en hızlı telefonlardan biri olabilir. Galaxy S21 FE de Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 seçeneklerini bulunuyor.
Öte yandan bir diğer sızıntı da MediaTek Dimensity 9000'in muhtemel bir Galaxy A53 Pro'da yer alabileceğine ilişkin. Eğer bu senaryo gerçekleşirse daha büyük yankı bulur, zira her ne kadar Samsung'un Galaxy A serisi telefonları Galaxy S serisi modelleri kadar ilgi görmese de, en çok satan ailesi.
Gelen diğer bilgilere göre Galaxy S22 FE 4.500 mAh kapasitesinde bataryayı da içerecek. Ancak şimdilik bunlardan başka bir bilgi bulunmuyor.
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