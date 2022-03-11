Samsung Galaxy S22+ İncelemesi

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy S22 serisini tanıttı, ancak bir süredir bu telefonların Türkiye fiyatlarının açıklanmasını bekliyorduk. Sonunda Samsung, fiyatları da açıkladı. Buna göre taban model Galaxy S22 14 bin 999 TL, en üst model Galaxy S22 Ultra ise 22 bin 999 TL fiyatları aldı; bugün yakından bakacağımız ortanca model olan Galaxy S22+ da 19 bin 999 TL fiyatla nihayet satışa çıktı. Fiyatlar epey yüksek, o ayrı konu. Ancak yeni serinin 3 üyesinden Galaxy S22+'ın bu fiyatla işi daha zor gibi görünüyor.
Samsung Galaxy S22+'ın yeni serinin bu fiyat dahilinde en cılız modeli olduğunu söylemesi hiç zor değil. Zira Galaxy S22 ile büyük benzerlik gösteriyor ve bunun yanında fiyat olarak da araya 5 bin TL gibi bir uçurum koyuyor. Galaxy S22 ile Galaxy S22+ arasındaki farklılıklar çok az, benzerlikler ise çok fazla. Galaxy S22+, Galaxy S22'ye göre sadece daha büyük ekran ve daha büyük bir batarya ile geliyor. Bu anlamda 5 bin TL fark vermeye değer mi sorusu da aslında cevap buluyor. Buradan hareketle klasik olarak şunu söylemek mümkün, 5 bin veren 8 bin de verir ve Galaxy S22 Ultra'yı alır ya da farklı alternatiflere yönelir ki burada seçenek çok. Tabii ki Samsung'un S serisi cihazları bütçesi kısıtlı kişiler için tasarlanmamış durumda. O ayrı. Ancak ortada böylesi bir fiyat varken, kuşkusuz alternatifler de göze hoş gelmeye başlıyor. Burada karar sizlerin olacak. Evet, buraya kadar tamamsak, Galaxy S22+'ı yakından incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy S22+ Tasarımı Nasıl?
Galaxy S22+'ın tasarımı açıkçası hemen herkesin kolaylıkla beğeneceği şekilde. Elimde Altın Pembe rengiyle bulunan telefon, gerçekten çok güzel görünüyor. Arka yüzey, ekranı çevreleyen çerçeve, kavisli hatlardan kaçınılarak hazırlanan düz ekran, yuvarlatılmış köşeler ve keskin kenarlarla birlikte, Samsung'un minimalist estetiğe eğildiğini görmek mümkün. Ortaya tasarım anlamında çok tatmin edici bir model çıkmış. Bunun yanı sıra malzeme kalitesi de kuşkusuz bunu destekler nitelikte.
Telefonun ön ve arkası Corning Gorilla Glass Victus+ ile kaplı durumda, kenarlar da Samsung'un Armor Aluminium adını verdiği sağlam bir alüminyum çerçeveden oluşuyor. Kağıt üzerinde sağlam olduğunu söyleyebiliriz, fakat yine de satın alacaklar bu telefonu pek düşürmemeye gayret etseler iyi olur, zira telefonun ekranı üzerinde bir koruma filmi dahi yer almıyor. Fiyatını da göz önünde bulundurunca, kırılması hoş olmaz.
Bu arada telefonun suya karşı IP68 sertifikasıyla korumalı yapıda olduğunu da söyleyelim. Bunun anlamı, 1.5 metre suya karşı 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor olduğu.
Samsung Galaxy S22+ Ekran Özellikleri Neler?
Samsung'un Galaxy S serisi telefonları bugüne kadar gerçekten de şahane görsellik sağlayan ekrana sahip olmalarıyla rakiplere kıyasla hep fark yarattı. Galaxy S22 serisiyle de bunu sürdüreceğini söylemesi zor değil.
Galaxy S22+'ın ekranı da şahane görünüyor. Galaxy S22'ye kıyasla en büyük farkı ise ekran büyüklüğü oluyor. S22'de 6.1 inç büyüklüğünde olan ekran, Galaxy S22+'ta 6.6 inçe yükselmiş durumda. Panel olarak Dynamic AMOLED 2X'in kullanıldığı telefonda HDR10+ desteği de var, 120Hz tazeleme oranı da.
1080x2340 piksel çözünürlüğün sağlandığı ekranda, parlaklık oranı ise selef modele kıyasla fazlasıyla yükselmiş. Galaxy S21+'ta 1300 nit olan parlaklık seviyesi S22+'ta 1750 nite ulaştırılmış. Elbette bu sonuç Samsung'un test metodolojisine göre ortaya çıkmış bir sonuç, farklı metodolojilere göre farklı sonuçlar çıkabiliyor. Bizim yaptığımız testte rahatlıkla 1300 nitleri gördüğümüzü de söyleyelim.
Bu arada telefondaki parlaklık seçeneklerine Ekstra Parlaklık adında bir seçenek de gelmiş durumda. Bunu açtığınızda ekran parlak güneş ışığı altında daha net şekilde görünüyor.
Yine Samsung'un Galaxy S22+'de parlaklık kadar renkler açısından da mümkün olan en iyi görüntüyü sunmayı hedeflediğini söylemek lazım. Zira şirket bunun için S22 ailesinde Vision Booster adında bir teknolojiyi kullanıyor. Bununla birlikte telefonun sensörü çevredeki ortam ışığı üzerinden elde ettiği verileri kullanarak, mümkün olan en iyi görüntüyü sağlamak için piksel başına ton eşleme yapıyor. Bunun da ortaya gayet başarılı renk ve kontrast oranıyla işlenmiş görüntüler çıkardığını görüyorsunuz. Netflix ve YouTube'dan bir şeyler izlemek ve oyun oynamak için gerçekten de güzel bir ekranı var.
Samsung Galaxy S22+ Teknik Özellikleri
Performans söz konusu olduğunda, Galaxy S22+'ın 2022 yılının en başarılı telefonlarından biri olduğunu söylemesi şiddetle mümkün. Elbette burada da tek başına değil. Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra da aynı işlemciyi kullanıyor ve bununla beraber aslında Galaxy S22+, S22 mi alsam yoksa S22+ mı alsam diye düşünenleri fiyat/performans noktasında Galaxy S22'ye yönlendiriyor. Zira her 2 telefon da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM kullanıyor.
Bu bir yana, Samsung'un bu yıl S serisinde yaptığı en önemli değişiklik aslına bakarsanız işlemci noktasında yaşandı. Yıllardır bu seriyi ülkemizde hep Exynos seçeneğiyle bulduk, ancak bu defa karşımızda Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 var.
Galaxy S22+, serinin diğer 2 modeli gibi performans anlamında harika bir telefon, bu konuda şüpheniz olmasın. Yaptığımız sentetik testlerde de zaten liste başı olmayı başarıyor. Genel sistem değerlendirmesi olan AnTuTu Benchmark testinde 821 bin 529 puan toplayan Galaxy S22+, tabloda da Android telefonlar arasında zirveye oturuyor. Elbette Galaxy S22 Ultra'yı incelediğimizde, onun daha iyi sonuçlar vereceğini göreceğimizi de söyleyelim.
İşlemci özelindeki teste geldiğimizde burada da Geekbench 5'te tek çekirdek skorunda 1223 puan, çoklu çekirdek performansında ise 3530 puan alan Galaxy S22+, bu puanlarla da yine genel tabloda en iyi performansa sahip akıllı telefon oluyor.
Snapdragon 8 Gen 1 vs Exynos 2200 Performans Farkı
Peki, ya Samsung, bu yıl da Snapdragon'lu değil de Exynos işlemcili seçeneği ülkemizde satışa sunsaydı, aradaki performans farkı ne olurdu? Daha önceki ön inceleme videomuzda, bunun cevabını vereceğimizi söylemiştik. 2 işlemci arasındaki test sonuçlarını da bu noktada sizlerle paylaşalım.
Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili olan bu modelin yanına Exynos 2200 işlemciye sahip Galaxy S22+'ı koyduğumuzda, hem AnTuTu hem Geekbench tek çekidek skorlarında Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili seçeneğin çok daha sonuca imza attığını görüyoruz. Geekbench çoklu çekirdek testinde ise 2 işlemci birbirine oldukça yakın sonuçlar üretiyorlar. Elimizdeki Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili model bu testte dediğimiz gibi 3530 puan alırken, Exynos 2200'lü S22+ ise 3522 puan alıyor. Burada oldukça yakınlar.
Bunun yanı sıra 2 işlemci seçeneği arasında günlük kullanım noktasında da performans farkları var ve burada ibre Snapdragon 8 Gen 1'li modelden yana oluyor. Grafik işlemci kısmı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hem CPU hem GPU kullanımı noktasında daha sürdürülebilir bir performans sağlanırken, zorlayıcı oyunlarda ya da performans gerektiren uygulamalarda akıcı bir kullanım elde edebiliyorsunuz.
Bu kısmı toparlayacak olursak, Galaxy S22+, performans anlamında özellikle elimizdeki Snapdragon işlemcili seçeneğiyle gayet başarılı bir telefon. Bu arada bu modelin 256 GB kapasiteye sahip olduğunu da söyleyelim ve önemli nokta, telefonda yine herhangi bir microSD kart girişine yer verilmemiş. Yani bu alana sığmazsanız, tek çareniz bulut depolama olacak.
Samsung Galaxy S22+ Pil Ömrü Nasıl
Gelelim pil ömrüne. Galaxy S22+'ın S22'den 2'inci farkının, daha büyük bir bataryaya sahip olması olduğunu söylemiştik. Telefonun batarya kapasitesi 4500 mAh. Bu alan gayet yeterli. Günlük normal kullanımda telefon sizi yarı yolda bırakmıyor. Çok yoğun oyun oynarsanız, sosyal medya akışında bulunursanız ve yüksek çözünürlüklü video kaydederseniz ise aynı gün içinde şarj etmeniz gerekecek.
Snapdragon 8 Gen 1 işlemcinin kullanılması pil ömrü konusunda da Galaxy S22+'a çok şey katmış durumda. Exynos 2200'lü modele kıyasla daha verimli olduğunu söyleyebileceğimiz Snapdragon 8 Gen 1, öte yandan Qualcomm'un geçen yılki amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888'e göre de marjinal bir performans artışı sunuyor.
Video testimizde, ekranı 120Hz tazeleme hızına ayarladığımızda, yaklaşık 10 saatlik bir sonuç elde eden telefon, 60Hz modunda ise 10 saati biraz aşıyor. Bu anlamda geçen yılki model olan Galaxy S21+'a kıyasla daha dar bir bataryaya sahip olmasına karşın Galaxy S22+'ın daha iyi bir pil performansı sağladığını görüyoruz.
Şarj konusuna geldiğimizde ise, Galaxy S22+'ın 45W hızında kablolu şarj desteği sunduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde şarj ettiğinizde 1 saat içinde tam kapasite şarj olabilen telefonun kutusundan şarj adaptörü ise ne yazık ki çıkmıyor. Kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliği de elbette var.
Samsung Galaxy S22+ Kameraları Nasıl?
Peki, Galaxy S22+'ın kameraları nasıl? Şimdi biraz da bunlar hakkında konuşalım. Ancak yine şunu söylemek gerek: Galaxy S22+, kamera konusunda Galaxy S22 ile tamamen aynı özellikleri taşıyor.
Galaxy S22 Ultra'daki 108 MP ana kamera yerine S22+'ta ana kameramız 50 MP çözünürlüğünde. Samsung Galaxy S21+ kamera konusunda oldukça yetenekliydi. Benzer özellikleri bu telefonda da sunan Samsung, özellikle arayüz yazılımı ve sunduğu kamera modlarıyla geniş seçenekler sunarak telefonun kameralarından azami ölçüde sağlanma olanağı tanıyor.
50 MP geniş açılı kamerada Dual Pixel teknolojisi ve OIS desteği yer alırken, F/1.8 diyafram açıklığı ile 85 derecelik geniş açılı çekim mevcut durumda.
2'inci kamera ultra geniş açılı 12 MP çözünürlüğe sahip. 120 derecelik geniş açılı manzara çekimlerinizi bu kamera ile yapacaksınız. Yine bu kameranın f/2.2 diyafram değerine sahip olduğunu da belirtelim.
3'üncü ve son kamera ise telefoto lensten oluşuyor. 3x optik zum yapabilen bu kamera ile 30x'e kadar yakınlaştırma olanağınız var. Samsung, 30x yapacağınız çekimlerde olası el titremelerinin fotoğraf kalitesini bozmaması için bu kameraya da optik imaj sabitleme özelliğini getirmiş.
Galaxy S22+'ın ana kamerası Samsung ISOCELL GN5 sensörünü temel alıyor. Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en büyük sensör değil, ancak S21+'a göre önemli ölçüde daha büyük. Bir diğer yenilik ise, kameranın önündeki Super Clear Glass isimli yeni mercek camı. Düşük ışık koşullarında ışık kaynaklarından kaynaklanan mercek parlamasını yüzde 98 oranında azaltmayı vadeden bu cam sayesinde Samsung, gece fotoğrafçılığına da yatırım yapmış.
Fotoğraf performansına geldiğimizde, ana kamera gerçekten de bir amiral gemisi telefondan beklenebilecek düzeyde sağlam fotoğraflar çekebiliyor. 50 MP ölçüsünde çekim yapmak istediğinizde, kamera arayüzünün yukarısındaki bardan 50 MP'i seçmeyi unutmamanız önemli. Zira bu kamera varsayılan olarak 12 MP fotoğraflar çekiyor.
Dinamik aralığın şahane işlendiği ana kamerada, bazı noktalarda ince ayrıntıların aşırı derecede keskinleştiğine de şahit olduk. Ancak bu büyük problem değil. Sonuç olarak fazlasıyla tatmin edici sonuçlar elde edeceksiniz.
Telefoto kameraya geldiğimizde kaliteden ödün verilmeden 3x'e kadar optik zum yapılabildiğini görüyoruz. Beliren gren miktarı minimumda. Burada önemli nokta ışık şartları. Işık şartlarının elverişli olduğu ortamlarda sorunsuz çalışan bu kamera, akşama doğru etkisini kaybetmeye başlıyor, detay kayıpları ortaya çıkıyor.
12 MP'lik ultra geniş açılı kameraya geldiğimizde ise yapılan çekimlerde ultra geniş açı için makul derecede keskinlik ve ayrıntı seviyesi gördüğümüzü söyleyelim. Arayüzden kameralar arasında olduğu gibi modlar arasında da rahatlıkla geçiş yapıyorsunuz. Telefonun hem ana kamerasından hem de telefoto lensten portre çekimleri yapabiliyorsunuz. Algılama ve arka plan bulanıklıklığın kalitesi iyi, renklerdeki tutarlılık ve genel görünüm normal fotoğraf çekimlerinde olduğu kadar etkileyici. Beğendik.
Telefonun ön kamerası da 10 MP şeklinde yer alıyor. Galaxy S serisinin bu modeli de selfie fotoğraflarda oldukça detaylı ve keskin çekimler yaparak etkilemeye devam ediyor. Otamatik odaklama tutarlı şekilde çalışıyor ve dinamik aralık da doğrusu harika.
Bu arada Galaxy S22+, gece fotoğrafçılığı konusunda üst düzey bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin beklentilerini de karşılayacak seviyede iş çıkartıyor. Gölgelerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor, vurgular daha iyi işleniyor. Ana kameradan bu anlamda çok faydalanacaksınız. Fakat telefoto lenste detay seviyesi yüksek olsa da grenler kendini biraz belli ediyor. Ultra geniş açılı kamerada gece modunu etkinleştirirseniz ise grenlerin ortadan kalktığını görüyorsunuz.
Son olarak Galaxy S22+'ın video kayıt özellikleri arasında 8K çözünürlükte 24 kare video kaydedebilmesiyle fark yaratıyor, ancak dosya boyutunu 4K çözünürlükte yapacağınız kaydın neredeyse 2 katına yükseltmesiyle pek de kullanışlı bir seçenek olmuyor. Ancak bu özellik var mı var. 4K kayıt performansı ise her yönden etkileyici. Detay kalitesi sağlam ve keskin olurken, renkler genellikle gerçeğe uygun sonuç veriyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirirsek, başta da söylediğimiz gibi Galaxy S22+, sahip olduğu özelliklerle Galaxy S22 serisinde tam olarak ortada duran bir model, ancak Galaxy S22'den ekran ve batarya dışında fark yaratmaması ve fiyatının ciddi miktarda yüksek olması onu aradaki zayıf halka konumuna sokuyor. Ancak bunu bir kenara koyar da telefonu kendi içinde değerlendirirsek, gerçekten de fazlasıyla çekici bir model olduğunu söylemek mümkün ki pek çok yanından da sizlere bahsettik. Eğer hala sorularınız varsa, aşağıda yorumlarda bekliyoruz.
CHIP Online Notu: %85
+ Çok güzel tasarım
+ Yapı kalitesi ve suya dayanıklılık
+ Ekran
+ Başarılı pil ömrü
+ Çok yönlü hoparlör sistemi
+ Snapdragon 8 ile yüksek performans
+ Fotoğraf ve videolarda amiral gemisi kamera deneyimi
- Plastik tasarım
- Kutuda şarj aleti yok
- Ekran koruma filmi yok
- Artırılabilir hafıza yok
TEKNİK ÖZELLİKLER
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 3.0 & 2.4 & 1.7 GHz
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Boyutu: 6.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080×2340 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 730
- Dahili Depolama: 256 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Yok
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 50 MP & 10MP & 12 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Parmak İzi Okuyucu: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\ac\6e
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Var
- NFC: Var
- FM Radyo: Yok
- Boyutlar: 157 x 75 x 7.6 mm
- Ağırlık: 195 gr.
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