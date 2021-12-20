Samsung Galaxy S22 İşte Böyle Çalacak: Yeni Zil Sesi Belli Oldu!

Samsung'un her yıl amiral gemisi serisi Galaxy S'in tanıtımında Over the Horizon zil sesini yeni bir modeli ile değiştirmesine alıştık. Adeta gelenek haline gelen bu revizyon, bu yıl elbette bir kez daha yapılacak. Peki, yeni Over the Horizon melodisi nasıl olacak?
Bunun için çok beklememiz gerek yok. Zira Samsung Galaxy S22'nin zil sesi olacağı iddia edilen yeni Over the Horizon sızdı. Hemen buraya tıklayarak yeni Over the Horizon melodisini dinleyebilirsiniz.
Yeni Over the Horizon, biraz caz, biraz trip-hop melodiler içeriyor. Aslında bu yönüyle baktığımızda, yeni Over the Horizon'un eski versiyonlarına göre bir hayli değiştirildiğini söylemek mümkün. Bilindiği üzere eski versiyonlarda orkestral bir tınıya kulak veriyor ve yeni Galaxy S'in tanıtımı da bir orkestra ile başlıyordu. Samsung bu defa nasıl bir sahne hazırlayacak merakla bekliyoruz.
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