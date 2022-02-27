Samsung Galaxy S22'den Ön Sipariş Rekoru

Samsung Galaxy S22 serisi ile ilgili sızıntıların ve söylentilerin internette ne kadar agresif şekilde ortaya çıktığını biliyoruz. Galaxy S22 serisinin tamamıyla ilgili neredeyse tüm bilgiler, telefonlar piyasaya sürülmeden çok önce ortaya çıkmıştı. Bundan dolayı da Samsung fanları, özelliklerinden emin oldukları Galaxy S22 telefonlarını sabırsızlıkla bekliyordu ve görünüşe göre Hindistan'daki fanlar da sabırsızlıklarına yenik düştü.
Samsung Hindistan'dan gelen resmi haberlere göre, Galaxy S22 serisi sadece 12 saat içinde 70 binden fazla ön satış işlemi görmüş. Bu elbette şirket için harika bir rakam olurken, Hindistan için de yeni bir rekor anlamına geliyor. Hindistan'da 23 Şubat tarihinde ön satışına başlanan Galaxy S22 serisi, birkaç saat içinde tükendi.
Samsung Hindistan Kıdemli Direktörü ve Ürün Pazarlama Başkanı Aditya Babbar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yeni Galaxy S22 serisine verdikleri yoğun ilgiden dolayı tüketicilerimize minnettarız. Galaxy S22 serisi için ön siparişler son derece cesaret verici ve bu cihazları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmaya kararlıyız."
Ön satışı cazip kılan önemli bir nokta ise kuşkusuz telefonun beraberinde gelen avantajlar. Galaxy S22 Ultra için ön sipariş veren Hindistan kullanıcıları Galaxy Watch 4'ü 2.999 INR karşılığında alırlarken, saatin orijinal fiyatı 26.999 INR. Öte yandan kampanya kapsamında sunulan bir diğer ürün ise Galaxy Buds 2. Bunu da yine 11 bin 999 INR yerine 999 INR karşılığında satın alabiliyorlar.
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