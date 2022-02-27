Samsung Galaxy S22'den Ön Sipariş Rekoru

Samsung Galaxy S22 serisi, 70 binin üzerinde ön siparişle Hindistan'daki tüm rekorları alt üst etti!

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22 Hindistan'da Rekor Kırdı

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