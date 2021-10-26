Samsung Galaxy S22'den Sızıntılar Tam Gaz Gelmeye Devam Ediyor!

Her şey planlandığı gibi giderse, Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar 2022 yılında gördüğümüz ilk amiral gemileri olacaklar. Bir yandan Samsung Galaxy S22 serisinin Ocak 2022'de tanıtılacağı söylenirken, diğer yandan ise Galaxy S21 FE tanıtımının öne çekildiği ve bunun da Galaxy S22 serisini biraz erteleyeceği de bahisler arasında. Bunu bekleyip göreceğiz, ancak o zamana dek telefonlarla ilgili sızıntılar sürmeye devam edecek. Bunlardan yeni biri isi Samsung Galaxy S22 serisinin özelliklerine ilişkin.
Max Weinbach tarafından bildirilene göre, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra, Snapdragoın 898 ve Exynos 2200 işlemci seçenekleri ilegelecek. Elbette Snapdragon'lu modelin satışının ABD ile sınırlı olacağını söyleyemeye bile gerek yok; bu artık Samsung cihazları için "neredeyse" bilinen bir gerçek.
oh yeah s22, s22+, s22 ultra is gonna have an exynos 2200 and a snapdragon 898 version
found it a few weeks ago— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 22, 2021
Öte yandan Ice Universe'ten gelen sızıntı da, Galaxy S22 Ultra'nın 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağını ve 45W şarj gücüyle 35 dakika içinde yüzde 70 oranında şarj olacağını gösteriyor. Elbette bunlar doğru çıkacak mı, bunu bekleyip göreceğiz.
S22 Ultra 45W 5000mAh— Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2021
35 min 70%
Ayrıca Galaxy S22 serisi için beklenenler arasında, S22 ve S22 Plus'ın ekranlarının selef modellerden biraz daha küçük olması. Galaxy S22'nin 6.06 inç, Galaxy S22 Plus'un ise 6.55 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması beklenirken, Galaxy S22 Ultra'nın ise selefe göre daha büyük (6.81") bir ekranla geleceği düşünülüyor.
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