Samsung, Galaxy S22 Ultra ile Kavisli Ekranlara Veda Sinyali Verebilir!

Samsung'un bir dönem fazlasıyla kullandığı kavisli ekranlar, Galaxy S22 Ultra ile son kez karşımıza çıkabilir!

Samsung, kavisli ekranı veda mı ediyor?

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