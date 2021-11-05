Samsung, Galaxy S22 Ultra ile Kavisli Ekranlara Veda Sinyali Verebilir!

İki yandan kavisli cep telefonu ekranlarını düşündüğümüzde genelde aklımıza gelen ilk marka Samsung oluyor. Çoğu firma daha sonra bu ekranları kullansa da, ilk defa Samsung tarafından kullanıldı ve popüler hale getirildi. Ancak Samsung artık kavisli ekranlardan sıkılmış gibi görünüyor. İddialara göre, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ekranı neredeyse hiç kavisli olmayabilir.
@UniverseIce tarafından yayılan bir sızıntıya göre, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ekranı Samsung Galaxy Note 20 Ultra'dan ve Samsung Galaxy Note 10 Plus'tan daha az kavisli olacak. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın daha önceden sızmış olan resmi olmayan resimlerine de baktığımızda, bu iddianın doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz.
Ekranın kavisli olmaması ille de kötü bir şey anlamına gelmiyor. Kavisli ekranlar her ne kadar güzel görünse de, bazı problemleri var. Örneğin, yere düştüklerinde kırılma ihtimalleri daha yüksek. Tek elde tutarken kenarlara yanlışlıkla dokunma hareketi yapma olasılığı da yüksek.
Samsung, Galaxy S21 serisinde, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ta kavis kullanmamıştı. S22 Ultra'da kavisin neredeyse sıfıra inmesi, ondan sonraki telefonların tamamen düz olabileceğini de gösteriyor.
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