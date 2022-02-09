Samsung Galaxy S22 Ultra Tanıtıldı: İşte En Güçlü Galaxy S22!

Yapılan anketlerde şu an Android telefon kullanıcılarının en fazla satın almak istediği model olarak da seçilen Galaxy S22 Ultra, Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Sözü fazla uzatmadan, telefonun bizlere neler sunduğuna göz atmaya başlayalım.
Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Nasıl?
Samsung, Galaxy S22 Ultra ile yeni bir yola girdi ve Galaxy Note ile Galaxy S serisini bu telefonda birleştirdi. Galaxy S22 Ultra, yalnızca Galaxy S22 serisinin tepe modeli olmakla kalmıyor, aynı zamanda Galaxy Note serisinden aşina olduğumuz S Pen'i de beraberinde getiriyor. Böylece bugüne kadar Galaxy S serisinde gördüğümüz ilk S Pen destekli Galaxy S modeli olmasıyla fark yaratıyor.
Galaxy S21 Ultra da S Pen desteğine sahipti, ancak bunun için S Pen'i ayrıca satın almak durumunda kalıyorduk. S22 Ultra'da ise, S Pen direkt kutusu içinde, hatta telefonun içinde kendine yer buluyor. Sadece bu da değil. Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra'dan tasarım noktasında pek çok farklılık gösteriyor.
Farklı renk seçenekleri ile bulunabilecek olan Galaxy S22 Ultra, tasarım yönündeki en büyük farkı, arka kamera bloğu çevresinde ortaya koyuyor. S21 Ultra'dan aşina olduğumuz kameranın çevresindeki blok bu telefonda yok. S22 Ultra'da kameralar direkt gövde üzerinde kendine yer bulurken, kamera sayısında da herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bundan da az sonra kamera adımında bahsedeceğiz.
S22 Ultra'nın kenarları yuvarlatılmış hatlarıyla dikkat çekerken, köşeleri ise Galaxy Note serisinde olduğu gibi daha sert hatlara sahip. Böylece selef model S21 Ultra ile tasarım yönüyle ayrılan S22 Ultra'da güç ve ses butonu sağ kenarda yer alırken, alt kısma baktığımızda burada da sırasıyla SIM kart yuvasını, USB-C portunu ve hemen yanında hoparlör mazgalını buluyoruz. Bu arada yeri gelmişken 2 şeyi söyleyelim: S22 Ultra'da da microSD kart slotu yer almıyor, yani bu telefonun da hafızasını tıpkı S21 Ultra'da olduğu gibi yükseltemiyorsunuz. O nedenle telefonu satın alırken depolama alanı seçimini iyi yapın deriz. Bir diğer nokta da telefonda stereo hoparlörlerin bulunduğu olacak -ki ses kalitesi de zaten şüphe götürmeyecek kadar iyi.
Telefonun tasarımına yönelik söyleyebileceğimiz birkaç şey daha var. Bunlardan biri kuşkusuz boyutlar olacak. Telefonun boyutları 77 mm en, 163 mm boy ve 8.9 mm kalınlık şeklinde. Böylece S21 Ultra'dan biraz daha geniş, biraz daha kısa olan S22 Ultra, kalınlık olarak ise S22 Ultra ile eş. Ağırlık noktasında da bir değişiklik yok. S22 Ultra da 229 gram ağırlığında.
Suya dayanıklı tasarım Galaxy S22 Ultra için de geçerli. IP68 sertifikasına sahip olan telefon, 1.5 metre derinlikteki suya 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.
Samsung Galaxy S22 Ultra Ekran Özellikleri Neler?
Evet tasarım kısmını bitirdiğimize göre şimdi telefonun ekranından başlayarak diğer özelliklerine yakından bakalım. S22 Ultra'nın ekranı bir hayli geniş, 6.8 inç büyüklüğünde Edge QHD+ çözünürlüğünde ekrandan oluşuyor. Böylece multimedya uygulamaları için şahane bir seçenek olduğunu söylemek pek tabii ki mümkün.
Ayrıca Samsung'un ekran konusunda ne kadar hassas olduğunu artık bilmeyen yok sanıyoruz. Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan bu ekran 120Hz tazeleme hızına ve 240Hz dokunma örneklem hızına sahip ki bu da mobil oyuncular için aranan özelliklerin başında geliyor. 120Hz tazeleme hızı ile gayet akıcı bir kullanım sağlayabileceğiniz telefonun ekranında S21 Ultra'ya göre önemli değişiklikler de bulunuyor.
Bunların başında ekranın parlaklık seviyesinin yükseltimiş olması geliyor ki, muhtemelen Samsung bununla da yeni bir ekran ödülü alacak. Galaxy S22 Ultra'nın ekranı 1750 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Bu değer Galaxy S21 Ultra'da 1.500 nit seviyesindeydi. Bunlardan ve karşılaştırmalı testlerden Galaxy S22 Ultra'yı detaylı olarak inceleyeceğimiz test videosunda zaten bahsedeceğiz.
Ekranın üzerinde elbette ekrana entegre bir parmak izi sensörü de bulunuyor. Bu sensör akıcı bir şekilde çalışırken, alternatif güvnelik yöntemi olarak yüz tanımanın yer aldığı bilgisini verelim.
Samsung Galaxy S22 Ultra İşletim Sistemi Ne?
Galaxy 22 Ultra'da işletim sistemi olarak tabii ki güncel Android 12 yer alıyor. Galaxy S21 de dahil olmak üzere son dönemde pek çok telefonuna Android 12 güncellemesi getiren Samsung, Galaxy S22 Ultra ile One UI arabirimini de güncellemiş; One UI 4.1 sürümü bu telefonda karşımıza çıkıyor.
Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri Neler?
Galaxy 22 Ultra, diğer Galaxy S22 modellerinde olduğu gibi Qualcomm'un en yeni yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 1 ile satışa sunuluyor. S22 Ultra farklı bölgelerde farklı RAM ve hafıza seçenekleriyle bulunabilecek. 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneğinden 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB hafıza seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze var.
Telefonun bataryasında ise bir değişiklik bulunmuyor. 5.000 mAh kapasitesinde batarya ile gelen S22 Ultra'da en önemli fark ise hızlı şarj noktasında yaşanıyor. Telefonun hızlı şarj desteği 45W'a çıkartılmış durumda. Bu Galaxy S21 Ultra'da 25W şeklindeydi. Tabii ki S22 Ultra'nın da kutusunda bir şarj aleti yok. Yani 45 Watt hızından faydalanmak için bu hızda bir şarj aleti satın almanız gerekecek.
Samsung Galaxy S22 Ultra Kameraları Nasıl?
Evet, şimdi gelelim kameralara. Galaxy 22 Ultra'da kamera konusunda Galaxy S21 Ultra'ya göre büyük farklılık bulunmuyor. Zaten S21 Ultra'nın kameraları bir hayli iyiydi, ancak birtakım farklılıklar görmeyi beklerdik doğrusu. Bundan da daha sonra detaylı incelemede bahsedeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda, S22 Ultra'da da yine 4'lü kamera kurulumunun korunduğunu görüyoruz. Burada f/2.2 diyaframa sahip 12 MP geniş açılı kamera, 108 MP dual pixel destekli, f/1.8 diyaframlı ve 85 derecelik açılı kamera ve 2 adet 10 MP telefoto kamera yer alıyor. Bu 2 telefoto kameralardan biri 3x optik zum yapabilirken bir diğeri ise 10x optik zum yapabiliyor. Yani bu kamera aynı zamanda bizim 100x Space Zoom dediğimiz kamera oluyor. Böylece bu telefonla da yine Ay fotoğrafçılığı mümkün.
8K video kaydının da desteklendiği telefonda, ön kameraya geldiğimizde de burada da bir fark bulunmadığını görüyoruz. Ön kamera da yine 40 MP lense sahip ve 80 derecelik bir açıda çekim yapabiliyor.
Sonuç
Sanıyoruz Galaxy S22 Ultra hakkında ilk intibada bilinmesi gereken her şeyden bahsettik. Elbette şimdi telefonu biraz kullanmamız ve hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Hemen akabinde de zaten sizlere bu bilgileri aktaracağız.
S22 Ultra'nın S21 Ultra'dan en büyük farkı S Pen, işlemci revizesi, tasarım güncellemesi ve ufak tefek birkaç revizyon ile yarattığını söylemek mümkün. Belki kamera konusunda da birkaç yenilik görsek çok daha iyi olabilir. Fiyat ise şimdilik muamma.
Samsung Galaxy S22 Ultra Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Ekran: 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X Display
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: 108 MP, 12 MP, 10 MP, 10 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Su Dayanıklılığı: IP68
- Boyutlar 77.9 x 163 x 8.9 mm
- Ağırlık: 229 gram
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın