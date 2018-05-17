Samsung, Galaxy S7 İçin Oreo'yu Geri Çekti
Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için gelen Oreo güncellemesini, geçici olarak da olsa geri çekti
Aylar süren beta testinden sonra Samsung, ilk olarak Galaxy S8 ve S8+ ile Şubat ayında Android 8.0 Oreo güncellemesini kullanıma sunmaya başladı. O zamandan bu yana şirket, güncellemesini kademeli olarak daha eski cihazlara aktardı. Bu ayın başlarında şirket, 2016'ya ait amiral gemileri olan Galaxy S7 ve S7 Edge Oreo güncellemesini sunmaya başladı. Ne yazık ki, telefonlarını Android 8.0'e güncelleyen bazı kullanıcıların kilitlenmeler ve takılmalarla karşılaşıyor. Bu şikayetleri dikkate alan Samsung'un, Galaxy S7 ve S7 Edge için Oreo güncellemesinin geçici olarak geri çektiğini bildirdi.
Samsung'un resmi Avrupa yardım forumunda bir moderatör, bu hatayı doğruladı: "Galaxy S7 cihazlarının Android 8.0 Oreo ile beklenmedik şekilde yeniden başlatıldığı sınırlı sayıda vaka nedeniyle, güncellemenin yayınlanmasını geçici olarak durdurduk. Etkilenen cihazlara olan zararın en aza indirildiğinden ve güncellemenin başlatılmasının mümkün olan en kısa sürede devam edebildiğinden emin olmak için sorunu dahili olarak araştırıyoruz."
Aylar süren beta testlerine rağmen, Samsung'un Android 8.0 Oreo güncellemesinin kullanıma sunulması sorunsuz olmadı. Bu yılın başlarında şirket, benzer yeniden başlatma sorunları nedeniyle Oreo güncellemesinin Galaxy S8 / S8 + sürümüne sunulmasını durdurmuştu. Şirket bu vakada da hataları düzeltmiş ve birkaç hafta sonra kullanıma sunmaya başlatmıştı. Neredeyse aynı sorunla S7 telefonların karşılaşması bir çok kullanıcıyı hayal kırklığına uğrattı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın