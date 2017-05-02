Samsung Galaxy S7 ve S7 edge, 55 Milyonu Buldu!

Herkesin gözü Galaxy S8 ve S8 Plus'ta iken, Galaxy S7 ve S7 edge, sessiz sedasız büyük bir rekora imza attı!

Samsung Galaxy S7 ve S7 edge, 55 milyonu buldu!

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