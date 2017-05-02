Samsung Galaxy S7 ve S7 edge, 55 Milyonu Buldu!
Herkesin gözü Galaxy S8 ve S8 Plus'ta iken, Galaxy S7 ve S7 edge, sessiz sedasız büyük bir rekora imza attı!
Her ne kadar şimdilerde Samsung'un yeni amiralleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ göz önünde olsa da, S7 ve S7 edge yoluna tam gaz devam ediyor. Ortaya çıkan analizler, ikilinin 1 Mayıs itibari ile 55 milyon adet satıldığını ortaya çıkartıyor.
The Investor'un Strategic Analytics'ten edindiği bilgiye göre, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge, 1 Mayıs itibariyle 55 milyon adetlik satış rakamına erişti. Geçtiğimiz ocak - mart periyodunda toplamda 7.2 milyon adet satılan ikili, Galaxy S8 ve S8+'a bu satış rakamını kaptıracak mı onu önümüzdeki aylarda göreceğiz.
Galaxy S7 ve S7 edge'in bu kadar satmasının ardında elbette Note 7'nin pil problemi yaşaması da yatıyor. Tüketicilerin tercihlerini Note 7'den sonra S7'lere kaydırması, bu telefonların satışlarını büyük ölçüde etkiledi.
Öte yandan bir diğer analize göre Samsung, 2017'nin ilk çeyreğinde toplam 92.8 milyon telefon satışı gerçekleştirmiş. Bunun 80 milyonu akıllı telefon olurken, Samsung bu rakamlarla global akıllı telefon pazarının yüzde 23'ünü elinde tutmayı başarmış.
Ercan Uğurlu
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