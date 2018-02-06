Samsung Galaxy S9 En Pahalı Telefon Olacak
Aklınız Samsung Galaxy S9'daysa para biriktirmeye devam edin, çünkü telefon Galaxy S8'den daha pahalı olacak!
Samsung Galaxy S9'un fiyatı, geçen yılın Galaxy S8'ine göre 141$ daha fazla olacak. İngiltereli bir kaynaktan gelen bilgiye göre Galaxy S9'un fiyatı 789£ olacak, bu da yaklaşık 1115 dolara eşit. 24 ay önce piyasaya sürülen Galaxy S7'nin fiyatı 569£ yani yaklaşık 800 dolardı.
Yeni nesil akıllı telefonların sırayla 1000$ eşiğini geçmesi bekleniyordu, ancak ekstradan 141$ ödemek bir çok potansiyel müşterinin canını sıkacaktır. Amiral gemisi telefonların git gide artan fiyatları ve piyasaya sürülme sıklıklarını göz önünde bulundurursak, Apple ve Samsung gibi devlerin ne kadar para kazandığını hayal edebiliriz. Bir telefon piyasaya sürüldüğü an onu tam fiyatıyla satın aldığımızda vergi ödemeyenler yerine vergi ödemiş oluyoruz. Telefon satışlarının azaldığını gören Apple ve Samsung, amiral gemilerinin fiyatlarını düşürmektense arttırarak gelirlerini arttırıyor.
Tabii ki şimdilik bu telefonun ülkemize nasıl seçeneklerle ve hangi fiyatlarla geleceğini bilemiyoruz, ancak başlangıçta en az 256GB iPhone X fiyatı ödemeye hazır olmak gerekecek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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