Samsung Galaxy S9'un Fiyatı Belli Oldu

Endüstri içinden doğrulanan bilgiye göre Galaxy S9, bir önceki Galaxy S8'e göre biraz daha pahalı olacak!

  • Ali Ruhi Öztürk
Samsung Galaxy S9'un Fiyatı Belli Oldu

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