Samsung Galaxy Tab S4'ün Özellikleri!
Samsung Galaxy Tab S4'ün özellikleri, bir karşılaştırmalı hız testi sayfasında ortaya çıktı!
- H. Hüseyin Öztürk
Güner Koreli firma Samsung, Galaxy S9'un yanında yeni bir amiral gemisi tablet de çıkarmaya hazırlanıyor olabilir. Samsung Galaxy Tab S4 olması beklenen tablet hakkında, bir benchmark sayesinde yeni bilgiler edindik.
Bir GFXBench listesinde görünen Samsung SM-T835 cihazının, burada göründüğüne göre 10.5 inç ekranı, 1600 x 2560 çözünürlüğü, 2.3GHz sekiz çekirdekli Qualcomm yongası var, Adreno 540 GPU'nun varlığını düşününce, bu muhtemelen 2017'nin birçok amiral gemisinde bulunan Snapdragon 835.
Bunun yanında cihazın 4GB RAM'ı, 64GB depolama alanı, 12MP arka kamerası, 7MP ön kamerası bulunuyor ve Android 8.0 ile geliyor.
Buradaki ismi Samsung Galaxy Tab S4 olmasa da, çok büyük ihtimalle bu cihaz Galaxy Tab S4, çünkü model numarası buna işaret ediyor. Samsung Galaxy Tab S2'nin model numarası SM-T815'ken, Galaxy Tab S3'ünkü SM-T825'ti.
Cihaz, üst uç özelliklere sahip olsa da muhtemelen Galaxy S9 ve diğer en tepedeki amiral gemisi telefonlara rakip olmayacak.
Samsung Galaxy Tab S4'ün ne zaman geleceği belli değil ama en mantıklı tarih 25 Şubat gibi görünüyor, çünkü firma bu tarihte Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı da açıklayacak ve Galaxy Tab S3'ün üzerinden yaklaşık bir sene geçmiş olacak.
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