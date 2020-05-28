Samsung Galaxy Tab S6 Lite İncelemesi, Özellikleri ve Fiyatı!

Bir dönem çok sayıda marka ve modelin yer aldığı tablet pazarında, özellikle akıllı telefonların ekranlarının büyümesi ile alan daraldı ve adamakıllı bir tablet satın almak için elle tutulur 3 marka kaldı diyebiliriz. Bunlar da Samsung, Huawei ve Apple kuşkusuz. Bu 3 marka da yeni modellerle hem iyi ürünlere imza atıyorlar, hem de tablet pazarındaki özellikle giriş segmentindeki markalara baktığınızda, adı sanı belli olmasıyla güven verdikleri kesin. Bugün inceleyeceğimiz Samsung Galaxy Tab S6 Lite da bunlardan biri oluyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tasarımı Nasıl?
Tab S6 Lite, henüz gayet taze bir tablet modeli. Bu ay içinde satışa çıkan Tab S6 Lite, hem genel görünüş itibariyle güzel bir model, hem de iyi bir tablet arayanlara geniş kullanım seçeneği sunmasıyla da gayet tercih edilesi bir model oluyor.
Oldukça ince bir tablet olan S6 Lite, 7 mm kalınlığında. 437 gram ağırlığıyla ise rakiplere muadil. Elbette burada malzeme kalitesi devreye giriyor. Zira tablet alüminyum arka yüzey ve kenar çerçevelerine sahip.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın Öne Çıkan Özellikleri
Tabletin çevresine baktığımızda, önemli noktalara arasında 3.5 mm kulaklık girişinin bulunması, hafızasını 1 TB'a kadar arttırabileceğiniz microSD kart seçeneğine yer vermesi ve çift taraflı konumlandırılan AKG destekli stereo hoparlörlere sahip olması yer alıyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Ekran Özellikleri
10.4 inç büyüklüğünde ekran bulunduran tablet, böylece geniş bir görüş alanı bizlere sunuyor. Ekran paneli olarak TFT tercih edilmiş. Ekran güzel görünse de, burada AMOLED panel görmeyi isterdik doğrusu. Zira doygunluk ve parlaklık açısından TFT panel biraz daha zayıf kalıyor. Film izlerken veya oyun oynarken, AMOLED panele kıyasla daha soluk durduğunu söyleyebiliriz.
Ekranın çözünürlüğü 1200x2000 piksel olurken, ekran en – boy oranı 5:3 ve piksel yoğunluğu da 224 ppi seviyesinde.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite S Pen Özellikleri Neler?
10.4 in büyüklüğündeki ekran bize çizim yapmak için gayet yeterli bir alan sunarken, elbette S6 Lite beraberinde S Pen stylusu getiriyor. Kutusu içinden çıkan bu kalemi kullanmadığınız durumlarda da, tabeltin manyetik alanında taşıyabiliyorsunuz.
Gerektiğinde notlarınızı alabileceğiniz, eğer çizim yönleriniz varsa yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu S Pen, rahat bir tutuşa sahip. 0.7 mm kalem ucu ve 4096 basınç hassasiyeti ile gerçek bir kalem kontrolü sağlayan S Pen, kenarında yine bu tuş bulunduruyor. Bu tuşa basarak S Pen menüsünü açıyor ve buradan seçiminizi yapıyorsunuz.
S Pen ile yine ekran kapalıyken notlarınızı alabilir, ekran notundan AR Karalama'ya, Akıllı Seçim'den PENUP'a kadar yeteneklerinden faydalanabilirsiniz. PENUP uygulaması içinde, çizim işine gönün verenler kadar özellikle çocuklar için birbirinden geniş çizim seçenekleri yer alıyor. Muhakkak bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın Kids Arayüz Kullanımı
Bu arada çocuklardan bahsetmişken, ayrıca Galaxy Tab S6 Lite'ın çocuklara özel bir tablet olduğundan bahsetmek lazım. Bildirim çekmecesinde görebileceğiniz Samsung Kids ile çocuklara özel şifreli bir bölüm oluşturabiliyorsunuz. Samsung Kids arayüz uygulaması ile beraber tablet kullanımı tamamen anne ve babanın kontrolünde olabiliyor. Bu uygulama ile oyun süresi sınırı belirleyebiliyor, izinleri kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca burada yer alan çocuklara özel uygulamalar da mevcut. Bunlarla çocukların eğitimine yönelik de destek sağlanabiliyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Özellikler
Evet, yavaş yavaş işletim sistemi detaylarına girdiğimiz göre buradan devam edelim. Galaxy Tab S6 Lite, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve One UI 2 arayüzünü kullanıyor. Geniş seçenekler sağlayan bu arayüzde, varsayılan olarak bazı uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Bunlar arasında Netflix ve Microsoft uygulamaları da bulunuyor. Bu arada tablette 1 yıllık Microsoft 365 Bireysel aboneliğin ücretsiz olarak sunulduğu bilgisini de verelim.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Oyun Performansı
Galaxy Tab S6 Lite'ın teknik kadrosuna bakacak olursak, tabletin çok üst düzey performans sunacak kapasitede bir işlemciye sahip olmadığını söylemek lazım. Tablette Exynos 9611 işlemci yer alıyor ve bu işlemci zorlu uygulamalar için pek güçlü değil doğrusu. Fakat tabletin genel kullanım çerçevesinde size sorun yaşatmayacak, oyun oynuyorsanız, büyük sıkıntı çekmeyeceksiniz. Mesela Call of Duty: Mobile'ı rahat oynayabilirsiniz.
Ancak ekranlar arası geçişte ve uygulamalar arası geçişlerde de zaman zaman gecikme yaşatması da can sıkıcı olmadı değil doğrusu. Bunu da bir not olarak ilave edelim.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Depolama ve RAM
Tabletin Ram kapasitesi 4 GB, depolama alanı da elimizdeki modelde 64 GB. Ayrıca 128 GB'lık seçeneği de var, fakat sanıyorum şu an Türkiye'de satışta bulunmuyor. Bu arada elimizdeki modelde LTE desteği yok, LTE destekli modeli ise bulabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Pil Ömrü
Galaxy Tab S6 Lite'ın pil kapasitesi 7040 mAh. Bu boıyutta bir tablet için oldukça standart bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber tablet sık şarj etmeyi düşünmenize gerek yok. Gayet iyi bir pil ömrü sağlayabiliyor tablet. Tipik bir günlük kullanımı rahat karşılayabiliyor; YouTube videosu izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor ve sosyal medya uygulamalarınızı kullanabiliyorsunuz. Uzun video görüşmelerinde de sorun yok, idareli bir pil kullanımı sunabiliyor cihaz.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Hızlı Şarj Özelliği Var Mı?
Kutu içeriğinde yer alan şarj adaptörü ise 15W gücünde. 15W'lık hızlı şarjı destekleyen tablet, elbette son zamanlarda akıllı telefonlardan alışkın olduğumuz ölçüde yüksek hızlı şarj performansı sunmuyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Kameralar
Son dönemde özellikle bu ti mobil cihazlarda o kadar geniş özelliklere sahip kameralar gördük ki, Galaxy Tab S6 Lite, ön ve arka tarafta birer kamera bulundurmasıyla çok sade geliyor doğrusu. Tabletin arka tarafında köşeye yerleştirilmiş 8 MP'lik bir arka kamera yer alırken, ön tarafta da kamera 5 MP olarak konumlandırılmış. Ön kamerayı görüntülü görüşmeler için uygun yapıda. Ekranın da büyük olmasıyla özellikle uzaktan eğitimde ve video konferanslarına katılmak için rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca ön kamera ile tabletin yüz tanıma özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.
Arka kamera ise HDR desteği gösteriyor. Bu kamera ile 2x ve 4x yakınlaştırma yapabiliyor, Canlı Odak özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu yetenekleriyle temel kamera ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyebilir, ancak kameralarda büyük işler beklememek gerekiyor.
Bu arada hem ön hem arka kamerayla Full HD video kaydı da yapabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy Tab S6 Lite, uzun süre kullanabileceği iyi bir tablet arayışı içinde olan kullanıcılar tarafından tercih edilebilir. Özellikle S Pen ile beraber geliyor olmasıyla kullanım alanını genişleten tablet, Lite model olmasıyla işlemci tercihi bakımından yüksek performans isteyen kullanıcılara ise hitap etmiyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Fiyatı Ne Kadar?
Galaxy Tab S6 Lite'ın fiyatı ise elimizdeki modeliyle şu sıralar 2699 TL.
CHIP Online Notu: %81
+ Sağlam tasarım
+ Kullanım seçenekleri
+ S Pen kalemi dahil
+ İdeal pil ömrü
+ Samsung Kids menüsü
+ Uygun pil ömrü
+ Stereo hoparlör
- TFT panel
- İşlemci seçimi
Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ı Kimler Satın Almalı?
Galaxy Tab S6 Lite, 2000 TL – 3000 TL fiyat aralığında iyi ve kullanışlı bir tablet arayan kullanıcılar tarafından tercih edilebilir.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Alternatifleri Neler?
Galaxy Tab S6 Lite'a alternatif olarak Huawei MatePad modelleri ve Apple iPad modelleri de değerlendirilebilir.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Exynos 9611
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.7 GHz
Ekran Teknolojisi: TFT
Ekran Boyutu: 10.4 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1200×2000 px
Bellek (RAM): 4 GB
Grafik İşlemci: Mali-G72 MP3
Dahili Depolama: 64 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 8 MP
Batarya: 7040 mAh
Çift SIM Desteği: Yok
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Yok
NFC: Yok
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Yok
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 244 x 154 x 7 mm
Ağırlık: 467 gr.
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