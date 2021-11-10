Samsung Galaxy Tab S7 FE İnceleme

Samsung'un amiral gemisi tableti Galaxy S7+ büyük övgü almış, ancak yüksek fiyatı ile herkese göre olmadığını da göstermişti. Peki, benzer özellikler Fan Edition ile bir araya getirilse, ortaya nasıl bir tablet çıkar ve fiyatı ne olur? Bu incelememizde tüm detaylarıyla Galaxy Tab S7 FE'yi değerlendiriyoruz.

10 Kasım 2021 20:00

Ercan Uğurlu