Samsung Galaxy Tab S7 FE İnceleme

Kısa bir süre önce Samsung'un Galaxy Tab S7+ tabletini incelemiştik hatırlarsanız. Gerek kalemi gerek klavye aparatı ve gerek performansıyla beraber Galaxy Tab S7+, gerçekten üst seviye bir modeldi ki bunu fiyatıyla da zaten gösteriyor. İncelediğimiz dönemde 7600 TL dolaylarında olan bu set, sonrasında gelen zamlar ve kur değişiklikleri sebebiyle 9800 TL'ye kadar çıkmış durumda. Evet, fiyatlar ne yazık ki aldı başını gidiyor. Peki, bütçesi bu denli geniş olmayanlar ne yapacak? Tabii ki alternatif modellere yönelecekler. Bugün bunlardan birisi ile karşınızdayız. Elimizde şu an Galaxy Tab S7 FE modeli var ve gerek özellik gerek fiyat bakımından S7 ailesinin iyi ve ihtiyacı karşılayacak bir modeli olduğunu söyleyebiliriz.
Galaxy Tab S7 FE, elbette özellik bakımından S7+ modeli kadar üst seviye değil, ancak "FE" yani Fan Edition adını almasının hakkını vermeyi başaran bir model. Biliyorsunuz, Samsung'un Galaxy akıllı telefon ailesinde de son dönemde beklenen telefonların başında Galaxy S21 FE modeli bulunuyor. Fiyat olarak daha cuzi, özellik bakımında ise üst Galaxy S21'e oldukça yakın davranacak bir model olması beklenen S21 FE gibi Galaxy Tab S7 FE de çok daha uygun fiyat avantajı sunuyor, fakat Tab S7+ modelinden daha ciddi kesintilere maruz bırakılmış bir ürün olduğunu da söylemek gerek.
Ekran Özellileri Neler?
Bunun en büyük göstergesi panel ve işlemcide beliriyor. Galaxy S21 FE'nin ekranı yine S7+ gibi oldukça geniş, 12.4 inç boyutunda. Ancak bunun yanında TFT panel tercih edilmiş ve HDR10+ ile 120Hz tazeleme hızı gibi özelliklere haklı olarak veda edilmiş. Ekranın çözünürlüğü 1600x2560 piksel olurken, pikel yoğunluğu ise 243 ppi ile birlikte S7+'a oldukça yakın davranıyor.
Tabletin ekranının çözünürlüğü aynı anda ekranda birden fazla uygulama çalıştırma ve web dolaşımları için gayet yeterli olurken, 16:10 en-boy oranı da okuma ve diğer üretkenlik gerektiren işler için ideal bulduğumuz bir diğer noktası. Öte yandan ekranın renk üretimi, netliği ve dokunma duyarlığı da tatmin edici seviyede ki, Samsung'un ürettiği cihazlarda bu noktalarda çok çok nadiren hayal kırıklığı yaşıyoruz.
2 Farklı Model: Wi-Fi ve LTE
Galaxy Tab S7 FE'nin 2 farklı versiyonu var; bunlardan birinde LTE, yani SIM kart desteği bulunurken, bizim kullandığımız model ise Wi-Fi ile sınırlı durumda. Bu 2 model arasında ufak bir fiyat farkı var, ancak birbirlerine yakınlar. O nedenle hangisine ihtiyacınız var, onu tercih etmeniz pek zor olmayacak.
S Pen ile Beraber Geliyor
Galaxy Tab S7 FE'nin önemli avantajlarından biri beraberinde S Pen kalemi getirmesi. S Pen üzerindeki tuşa basarak menüye erişebiliyor ve seçeneklerinizi genişletebiliyorsunuz. Not almayı, çizim yapmayı, açıklama eklemeyi kolaylaştıran bu aksesuar ile beraber bu tablet daha çok çizim yeteneklerini konuşturmak ya da öğrenciler tarafından tercih edilecek bir model halini alıyor. Özellikle okulların başlamasıyla beraber tabletler arasında klavye aparatıyla dizüstü bilgisayar özellikleri gösteren, kalem desteğiyle de not almayı kolaylaştıran modeller öğrenciler arasında çokça rağbet görüyor. Bu noktada da Galaxy Tab S7 FE'nin bir fiyat / performans ürünü olduğunu söylemek zor olmayacak. Galaxy Tab S7 FE'nin elimizdeki modelinin fiyatı 3890 TL dolaylarında olurken, daha uygun bir seçenek olarak ise 1500 TL civarındaki TLC Tab 10s modelini önerebiliriz. Tabii ki bu ikili arasında performans ve kullanım farkları olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Teknik Özellikleri ve Performansı Nasıl?
Galaxy Tab S7 FE'de kullanılan işlemci orta sınıfta yer alan Qualcomm Snapdragon 750G olurken, yanında 4 GB RAM kapasitesi ve 64 GB depolama alanı tercih edilmiş ve GPU ünitesinde de Adreno 619'u görüyoruz. Bu temel teknik kadro ışığında günlük işlemler için rahatlıkla kullanılabilen Galaxy Tab S7 FE, oyun noktasında ise tabii ki sınırlarını belli ediyor.
Kullandığımız süre içinde Google dokümanlar, mesajlaşma uygulamaları, yoğun web dolaşımları arasında geçiş yapmak için gayet performanslı çalıştığını söyleyebileceğimiz Galaxy Tab S7 FE, uygulamaların hızlı açılması ve çoklu görev kullanımlardında da başarılı bir çizgide. Bir Bluetooth klavye aparatı ile genişletebileceğiniz tableti, Samsung DeX yoluyla, bir dizüstüü bilgisayar kullanımına daha çok yakınlaştırabileceğinizi de söyleyelim.
Tabletin pil ömrü ise Galaxy S7+'a en yakın olduğu yeri. Tablette, S7+'ta olduğu gibi 10900 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış ve bununla beraber yaklaşık 8 saatlik bir iş gününü çıakrtacak ölçüde performans gösteriyor. Not yazmak, web'de dolaşmak gibi basit görevler ile pil seviyesi zar zor düşerken, 45 dakikalık video görüşmesi sonrasında ise yüzde 5 oranında pil kaybı gözlemlediğimizi söyleyelim ki bu da gayet iyi bir sonuç. Buradan hareketle eğer bu tableti her gün aktif şekilde kullanacaksanız akşamları şarj etmeniz gerekeceğini, ancak ikinci bir cihaz olarak kullanacaksanız, bu defa da şarjının birden fazla gün rahatlıkla gideceğini söyleyebiliriz.
Kameraları Nasıl?
Bu arada tablette biri önde diğeri arkada olmak üzere 2 kamera bulunuyor. Bunlardan arka kamera 8 MP şeklinde olurken, ön kamera ise 5 MP olarak yer alıyor. Her 2 kamerayla da Full HD video kaydı yapmak mümkünken, özellikle görüntülü aramalar sizin için bir öncelikse, bu tabletteki mikrofon ve kameraları seveceksiniz diyebiliriz. Video ve ses kalitesi iyi seviyede olurken, öte yandan belgeleri taramak için de kullanabileceğinizi söyleyelim.
Sonuç
Evet, toparlarsak Galaxy Tab S7 FE, ekran, işlevsellik, taşınabilirlik ve pil ömrü gibi özellikleriyle çne çıkan bir model olurken, orta segmentte premium Android tablet arayanlar tarafından ilgiyle karşılaşanabilir düşüncesindeyiz. Medya tüketimi noktasında da 12.4 inç boyutundaki ekranı, stereo hoparlörleri, hafif form faktörü ile bekleneni sağlayan Galaxy Tab S7 FE'yi şu an piyasada 3800 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu anlamda bu segmentte iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
CHIP Online Notu: %82
+ İyi pil ömrü
+ Net ekran
+ S Pen dahil
+ Android 11 kullanıyor
+ İhtiyaca uygun performans
- Klavyesi yok
- Şarj uzun sürüyor
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.4 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: TFT
- Ekran Boyutu: 12.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600×2560 px
- Bellek (RAM): 4 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 619
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (1TB)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP
- Batarya: 10090 mAh
- SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.2
- GPS: Var
- LTE: Yok
- NFC: Yok
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Yok
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 284 x 185 x 6.3 mm
- Ağırlık: 608 gr.
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