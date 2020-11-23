Samsung Galaxy Tab S7+ İnceleme

Samsung'un iPad Pro karşısına koyduğu Galaxy Tab S7+ nasıl? Harika bir ekran, harika hoparlörler, iş ve oyun için ideal ve dizüstü bilgisayar kullanım şekliyle de işlevsel! Galaxy Tab S7+ hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlattık.

23 Kasım 2020 20:30

Ercan Uğurlu