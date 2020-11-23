Samsung Galaxy Tab S7+ İnceleme

Samsung, uzun bir süredir 11 inçten büyük ekrana sahip herhangi bir tableti piyasaya sürmüyordu. Öte yandan üst düzey Qualcomm işlemcili bir model de yine uzun zamandır görmüyorduk. Sonunda Samsung, böylesi bir modeli geçtiğimiz ağustos ayında tanıttı ve yakın zamanda da piyasaya sürdü. Elimizdeki Galaxy Tab S7+, oldukça taze bir model ve bir tabletten daha fazlasını arayanlara hitap edecek bir cihaz. İster tablet formunda kullanabilir, isterseniz dizüstü bilgisayar şekline çevirebilir, isterseniz de kalem yeteneğinden faydalanabilirsiniz. Bu cihaz böylece pek çok kişiye hitap ediyor. Şimdi konuyu biraz daha derinleştirelim ve Galaxy Tab S7+'ı incelemeye başlayalım.
Samsung Galaxy Tab S7+ Özellikleri Neler?
Öncelikle elimizdeki Galaxy Tab S7+'ın harika bir performans sergilediğinden sözü açabiliriz. Zira içinde Snapdragon 865+ işlemci yer alıyor ve tablette 8 GB kapasitesinde RAM mevcut durumda. 256 GB depolama alanına sahip olan tablet, ayrıca 1 TB'a kadar microSD kart desteği sağlıyor ki, böylece bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Zaten cihazın bir klavye aparatı da bulunuyor. Fakat bunu ayrı olarak satın almanız gerekli, S Pen kalem ise tabletin kutusundan çıkıyor.
Samsung Galaxy Tab S7+ Fiyatı Ne Kadar?
Özelliklerden devam edelim. Cihazda ayrıca isteğe bağlı bir 5G modem opsiyonu da var, ancak ülkemizde bu bağlantı desteği yok. O nedenle gerek de yok. Elimizdeki model Wi-Fi versiyonu, herhangi bir SIM kart slotu yok. Galaxy Tab S7+'ın bu sürümünün fiyatının ise 7630 TL olduğunu şimdiden söyleyelim.
İster S Pen ile Tablet Formunda Kullanın
Ekran fazlasıyla büyük. 12.4 inç büyüklüğünde dev bir tablet oluyor Galaxy Tab S7+. Dev ekranı sayesinde gerçekten de çizim için iyi bir tablet arayanların gözdesi olacaktır şeklinde söyleyebiliriz, zira S Pen ile bu ekranda çizim yapmak bir hayli keyifli olacaktır.
Çizim yeteneklerimiz pek o kadar gelişmediği için çok deneyemedik açıkçası fakat kalemin hassasiyeti şahane. S Pen'in 9ms'yeye kadar düşürdüğü ultra düşük gecime süresinin yanında ekranın da 120Hz tazeleme hızına sahip olmasıyla gerçek kalem deneyimini bu ekranda sağlayabiliyorsunuz. Bu arada S Pen'in Galaxy Note 20 Ultra'da da gördüğümüz hava kontrol yeteneklerinin bu cihazda da olduğunu söyleyelim.
Samsung Galaxy Tab S7+ Kalemi
Kalemi kullanmadığınız durumlarda tabletin arkasındaki yere manyetik alana yerleştiriyorsunuz. Burada aynı zamanda kalem şarj da oluyor.
Samsung, Galaxy Tab S7+'den çizerlerin tam olarak faydalanabilmesi için önemli uygulamaları da tabletin içinde ücretsiz olarak sunuyor. Hatta bunlardan Clip Studio Paint uygulaması ilk kez Android dünyasına geliyor. Öte yandan fotoğraf ve grafik tasarım aracı Canva ve not almaya yarayan Noteshelf uygulaması da yine tablette halihazırda bulunuyor.
İster Dizüstü Bilgisayar Şeklinde
Eğer bu tableti aynı zamanda bilgisayar şeklinde kullanmak istiyorsanız, o da mümkün. Klavyeli kılıf aparatı ile beraber bunu çok kolay şekilde yapabiliyorsunuz. Kılıf gayet kaliteli malzemeden üretilmiş ve özellikle arkasındaki stant kısmı çok rahat bir ayarlama olanağı tanıyor. Ayağı istediğiniz açıyla sabitleyebiliyor, böylece uygun kendinize çalışma ortamını hazırlayabiliyorsunuz.
Klavye kısmı ise gayet stabil, gerçek bir klavye deneyimi yaşatacak cinsten, yazı yazarken kılıf gibi hissetmiyorsunuz, duş duyarlılığını sevdik. Ayrıca Samsung, bu klavye üzerindeki touchpad'i büyütmüş ve çoklu dokunmatik özelliği de getirmiş. Bu sayede de ekstra rahatlık sağlıyor.
Klavye aparatından elbette tableti DeX formunda kullanırken aktif olarak faydalanıyorsunuz. Samsung'un Microsoft ile yaptığı ortak çalışma neticesinde Office uygulamalarını da tabletin üzerinde Windows 10 deneyimine yakın ölçüde kullanmanı mümkün. Görev çubuğu kullanımı, internet deneyimi, uygulama ve pencerelerle beraber tipik bir dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayan ve bununla beraber işleri yürütebileceğiniz işletim sistemi desteğini sağlayabilen tablet, az önce bahsettiğimiz teknik kadrosuyla da gerekli performansı sağlıyor.
Samsung Galaxy Tab S7+ Oyun Performansı Nasıl?
Performans konusu elbette oyunlar için de geçerli durumda. Bu arada tablet Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor diye sadece Android ekosistemindeki oyunları oynayacağınızı düşünmeyin. Xbox Game Pass Ultimate üzerinden Halo Master Chief Collection da dahil olmak üzere pek çok oyunu oynayabiliyorsunuz. Fakat bunun için elinizin altında Xbox kontrolcüsü olması gerekebiliyor. Fakat performansının gerçekten de takdir edilesi olduğunu söylemek gerek.
Galaxy Tab S7+'yi kullandığımız süre içinde Fortnite'tan PUBG Mobile'a, Xbox Game Pass üzerinden de Tekken 7'den Forza Horizon 4'e kadar oynadık ve sonucun çok tatmin edici olduğunun altını çizebiliriz.
Samsung Galaxy Tab S7+ AKG Hoparlörler
Tabletteki AKG hoparlörler de bu keyfi arttıracak cinsten olmuş. 4 tarafa yerleştirilen Dolby Atmos destekli hoparlörler böylece hem kaliteli hem çevresel ses sağlayarak atmosferi hazırlıyor.
Samsung Galaxy Tab S7+ Ekran Özellikleri
Galaxy Tab S7+'ın ekranı dediğimiz gibi 12.4 inç boyutunda. 1752x2800 piksel çözünürlüğündeki ekran 16:10 görüntü en – boy oranı içeriyor ve HDR10+ desteğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Super AMOLED panelin en can alıcı noktalarından biri de az önce de söylediğimiz 120Hz ekran tazeleme hızı olurken, yüksek dinamik aralığı ve göz koruma moduna sahip olmasıyla da uzun soluklu kullanımlar için ideal. İş yapacağınız zaman iş, eğlence zamanlarında da oyun ve Netflix üzerinden film izlerken, tam olarak bekleneni veriyor.
Samsung Galaxy Tab S7+ Parmak İzi Okuyucu
Bu arada ekranın altında bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Böylece tablette güvenlik önlemleri de atlanmamış. Sensörün yanı sıra kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de tablette mevcut durumda.
Samsung Galaxy Tab S7+ Kamera
Hazır kameradan bahsetmişken tabletin kameralarına da yakından bakalım. Galaxy Tab S7+'ta 8 MP ölçüsünde ön kamera yer alıyor. Arkada ise çift kamera kurulumu mevcut durumda. Arkadaki kameralar 13 MP ve 5 MP şeklinde olurken, ana kamera ile yapılan çekimler güzel görünüyor.
Ana kamera 26 mm'lik geniş açılı olurken, 5 MP olan ikinci kamera ise f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı fotoğraf çekimleri yapabiliyor. Tablette ayrıca 4K video kayıt yeteneği de mevcutken ön kamera ise Full HD video kaydı yapabiliyor ki, bunlar zaten bir tablet için yeterli. Zira fotoğraf konusunda asıl akıllı telefonlara başvuruyoruz.
Samsung Galaxy Tab S7+ Pil Ömrü
Peki, Tab S7+'ın pil performansı nasıl? Tablette 10090 mAh kapasitesinde batarya yer alıyor. Bu bayarya özellikle ekran parlaklığını en düzeye aldığınızda tasarruflu davranıyor. Fakat tabii ki 120Hz ekran modunu aktifleştirmeniz güç tüketimini biraz daha arttırıyor ki bu da son derece makul.
Normal kullanımlarda tam günü çıkartabilen tablet, akşam 7 sularında yüzde 30 şarj oranında olurken, daha yoğun kullanımlarda ise pil ömrü kısalıyor. Yaptığımız spesifik testlerde ekran parlaklığını ortalamada tuttuğumuz ve 120 Hz ekran modunu açtığımız bir kullanımda nonstop internet dolaşımı sonrasında 7 saatlik bir pil ömrü sergiliyor tablet. Sağlanan bu pil ömrü rakibi 12.9 inç iPad Pro karşısında biraz geride kalıyor, fakat iPad Pro'nun fiyatının da 10 bin 500'den başladığını düşünürsek, bu sonucun fiyat/performans olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy Tab S7+ Şarjı Ne Kadar Sürüyor?
Tableti boşta bıraktığınızda ise yaklaşık 15 saatlik performans elde edebiliyor, Full HD video oynattığınızda ise pil performansı 11 saate dayanabiliyor. Yük altında da yaklaşık 5.5 saat içinde pili tüketebiliyorsunuz.
Bu arada tablette kablosuz şarj desteği yok, ancak 45W'lık hızlı şarj desteği içerdiğini, fakat bunu da ayrı olarak satın almanız gerektiğini not edelim.
Sonuç
Evet, toparlarsak Samsung'un Galaxy Tab S7+ adını verdiği bu tablet gerçekten de güzel bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayar ve tablet kullanımlarını rafine şekilde ortaya koyan Samsung, hem düz bir tablet hem S Pen ile çizim için kullanılabilecek bir platform, hem de klavye aparatı ve DeX çözümü ile beraber dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabilecek bir yapıya imza atmış. Ekranın şahane görünmesi ve büyük olması da zaten bu kullanımları destekleyecek noktalar olurken, Snapdragon 865+ işlemciden güç sağlayan tabletin multimedya yetenekleri ise gerçekten muazzam. Her anlamda keyif verecek bir tablet olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Evet, pil ömrü de daha iyi olsa şahane olacakmış, fakat baktığımızda o da fena süreler sunmuyor.
Samsung Galaxy Tab S7+ Fiyatı
Galaxy Tab S7+'ın fiyatı ise başta da söylediğimiz gibi şu an 7630 TL. Aslında bu tablet piyasaya 6999 TL'den satışa çıkmıştı. Ancak kur yükselinde fiyat da artmış durumda. Bu arada Samsung Online Mağaza'dan satın alındığında klavyeli kılıfın da yüzde 50 indirimli ve ayrıca bir değişim kampanyasının da olduğunu söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
+ Güzel tasarım
+ Büyük 120Hz ekran
+ S Pen mevcut
+ 4 yönlü Dolby Atmos ses desteği
+ 1 TB'a kadar arttırılabilir hafıza
+ Üst seviye sistem ve oyun performansı
+ USB 3.2, DeX desteği
- Pil ömrü daha iyi olabilirdi
- 45W şarj cihazı ayrı satılıyor
Samsung Galaxy Tab S7+ Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi: Android 10
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865+
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 3.09 GHz & 2.42 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Boyutu: 12.4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1752×2800 px
- Bellek (RAM): 8 GB
- Grafik İşlemci: Adreno 650
- Dahili Depolama: 64 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (1TB)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP & 5 MP
- Batarya: 10090 mAh
- SIM Desteği: Yok
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- LTE: Yok
- NFC: Yok
- FM Radyo: Yok
- Parmak İzi Sensörü: Var
- Yüz Tanıma: Var
- Boyutlar: 285 x 185 x 5.7 mm
- Ağırlık: 575 gr.
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