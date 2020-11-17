Samsung, Galaxy Telefonlarıyla Kendi Evinde Yeni Bir Rekor Kırdı

Koronav,irüs salgını süreci pek çok devi zor durumda bıraksa da, Samsung için çarklar tersine işlemiş gibi görünüyor. Samsung, kendi evi olan Güney Kore'nin akıllı telefon pazarında yeni bir rekor daha kırmayı başardı.

Samsung Güney Kore'de yeni bir rekor kırdı

Samsung, ekonomiyi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen, üçüncü çeyrekte rekor gelir açıkladı. Üç aylık geliri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Apple'ın ABD'deki akıllı telefon pazar payını geçmeyi başardı. Yeni bir rapora göre Samsung, kendi iç pazarında da gerçekten iyi iş çıkarmış durumda.

Pazar araştırma şirketi Strategy Analytics'in yeni raporu, Samsung'un pazar payının Güney Kore akıllı telefon pazarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Teknoloji devinin pazar payı, Güney Kore'de 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 72,3'e ulaştı.

2020'nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülen Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Fold 2, şirketin 3,4 milyon adet satmasıyla Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek pazar payına ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak, Apple'ın yeni iPhone'larına (iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) olan talep güçlü göründüğünden, şirketin pazar payının dördüncü çeyrekte biraz düşmesi bekleniyor.

Samsung'un, iPhone 12 serisine karşı koymak için Galaxy S21 serisini normalden daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketten gelecek amiral gemisi akıllı telefon serisinin Ocak 2021'in başlarında piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Diğer raporlar Galaxy S21, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'nın ocak ayı sonunda satışa çıkabileceğini gösteriyor. 

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