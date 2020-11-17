Samsung, Galaxy Telefonlarıyla Kendi Evinde Yeni Bir Rekor Kırdı

Koronav,irüs salgını süreci pek çok devi zor durumda bıraksa da, Samsung için çarklar tersine işlemiş gibi görünüyor. Samsung, kendi evi olan Güney Kore'nin akıllı telefon pazarında yeni bir rekor daha kırmayı başardı.