Samsung Galaxy X İçin Ortaya Büyük İddia Atıldı

Yeni gelen bilgiye göre Samsung Galaxy X'te tam 6.000 mAh kapasitesinde "kavisli" bir batarya olacak!

Samsung Galaxy X için ortaya büyük iddia atıldı

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