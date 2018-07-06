Samsung Galaxy X İçin Ortaya Büyük İddia Atıldı
Yeni gelen bilgiye göre Samsung Galaxy X'te tam 6.000 mAh kapasitesinde "kavisli" bir batarya olacak!
Katlanabilir akıllı telefonlar bir süredir hakkında konuşturmaya devam ediyor. Samsung Galaxy X ve Microsoft Surface Phone'u henüz görmedik belki ancak hakkında pek çok şeyi biliyoruz veya en azından bildiğimizi sanıyoruz. Zira her geçen gün farklı bir sızıntı daha ortaya çıkıyor ve beklediğimiz modellerin çehresi her geçen gün değişiyor. Bu defa da Galaxy X için gelen bir bilgi, telefondaki batarya kapasitesi beklentimizi büyük ölçüde arttırdı. Zira konuşulan kapasite tam 6 bin mAh.
Samsung SDI tarafından dört yıl önce üretilen kavisli bataryalar ilk etapta çok daha küçük boyutlardaydı belki fakat şu an 3000 mAh ila 6000 mAh arasında olabiliyor. ITHome'dan gelen bilgiye göre ise bu bataryalar, Samsung Galaxy X'te kullanılmak üzere bekletiliyor.
Samsung, Galaxy X'te 6000 mAh kapasitesinde batarya kullanabilir zira buna ihtyacı olacakmış gibi duruyor. Galaxy X'in ekran boyutunun 7.3 inç boyutunda olduğu düşünüldüğünde 6000 mAh bu telefona ilaç gibi gelecektir doğrusu. Elbette bunu görmek için daha önümüzde zaman var. Zira Galaxy X için beklenen en erken tarih, 2019'un başları gösteriliyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın