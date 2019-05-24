Samsung Galaxy Xcover 5 Göründü!
Samsung'un ekstra korumalı yeni akıllı telefonu Galaxy Xcover 5, Android Pie işletim sistemi ile beraber göründü.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un çok geniş bir telefon ağı var ve tüm serilerini yeni modellerle besleyerek çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu modellerden biri de bir süredir konuşulan Galaxy Xcover 5. Bir yılı aşkın bir zamandır bir görünüp bir ortadan kaybolan Galaxy Xcover 5, sonunda gerçek oluyor gibi.
Samsung, Galaxy Xcover 4'ü 2017 yılında çıkartmış ve geçen yıl gelmesi beklenen Galaxy Xcover 5 modelini tanıtmamıştı. Son olarak Yeni Zelanda'da bir web sitesinde listelendiği haberi ortaya çıkan Galaxy Xcover 5, kısa sürede bu web sitesinde de ortadan kalkmış ve adeta sırra kadem basmıştı. Neyse ki Galaxy Xcover 5 hakkında yeni haberler var.
Ortaya çıkan 22 Mayıs tarihli Wi-Fi sertifikası dokümanına göre, Galaxy Xcover 5, SM-G398FN kod adıyla onaylanmış. Raporda Wi-Fi 802.11ac desteğinin bulunacağı ve Android 9.0 işletim sistemini çalıştıracağı görünen Galaxy Xcover 5, bunun dışında şimdilik başka bir detay vermiyor. Fakat çok yakında daha fazla net bilgi ortaya çıkacaktır.
Bu arada telefonla ilgili birtakım başka söylentiler de var tabii. Bunlar arasında WinFuture.de'den Roland Quandt'ın Galaxy Xcover 5'in kamerası olduğu iddiasıya atılan tweet ve SM-G398FN, yani Galaxy Xcover 5'e e ait olduğu söylenen Geekbench test sonuçları bulunuyor. Elbette tüm bunların doğruluğunu, Galaxy Xcover 5 tanıtılmadan öğrenemeyeceğiz.
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