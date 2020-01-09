Samsung Galaxy XCover Pro Tanıtıldı

Samsung, yeni dayanıklı telefonu XCover Pro'yu Finlandiya'da tanıttı. Pili çıkartılabilen telefon, IP68 su ve toz geçirmezlik onayına sahip.
Dayanıklılığı gösteren MIL-STD-810 sertifikasına sahip olan yeni telefon, dış dünyaya karşı sunduğu tüm bu koruma karşısında 10 milimetrelik kalın bir gövdeye sahip. 6,3 inç boyutunuda LCD ekranla gelen cihazın ekranının sol üstünde bir kamera deliği bulunuyor. Ekranı eldivenle veya ıslak ellerle kullanmanıza elbette bir sakınca yok. Parmak izi sensörü ise soldaki güç düğmesiyle bütünleştirilmiş.
Telefonun diğer özellikleri arasında Exynos 9611 yonga seti (sekiz çekirdekli), 4GB RAM, Bluetooth 5.0 ve USB-C portu var. Telefonda bulunan iki ekstra fiziksel düğme, "Bas ve konuş" işlevine ve mesaj gönderme işlevlerine hızla ulaşmanızı sağlıyor.
Galaxy XCover Pro'nun arka yüzünde 25MP birincil ve 8MP ultra geniş olmak üzere iki kamera var. Telefonun 4.050 mAh kuvvetindeki pilinin çıkarılabilmesi, kayda değer bir yetenek.
Android 9.0 Pie ile geriden gelen telefonun gelecekte Android 10 güncellemesi alması beklenebilir. XCover Pro, Şubat 2020'den itibaren 500 euro fiyatla satışa sunulacak.
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