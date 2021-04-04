Samsung Galaxy Z Flip 2'den Pil Sızıntısı: Pil Kapasitesi Belli Oldu

Samsung'un 2021 yılı içerisinde yeni bir kapaklı katlanabilir telefon tanıtması ve piyasaya sürmesi bekleniyor. Muhtemelen Galaxy Z Flip 2 olarak adlandırılacak olan telefonun özellikleri de yavaş yavaş internete sızmaya başladı. Görünüşe göre Galaxy Z Flip 2, kabaca bir önceki modelle aynı pil yapısına sahip olacak.
Galaxy Z Flip 2'nin pil özellikleri Safety Korea, 3C ve DEKRA isimli düzenleme kuruluşlarının onayları aracılığıyla ortaya çıkmış durumda. Her üç kuruluşun onayı da, yeni katlanabilir kapaklı telefonun Galaxy Z Flip ile benzer bir çift pil sistemine sahip olacağını ortaya koyuyor.
İkili pil sistemi, 2,300 mAh nominal kapasiteye ve 2,370 mAh tipik kapasiteye sahip bir ana bataryadan oluşuyor. 903 mAh'lık kapasiteye sahip olan daha küçük, ikinci bir pil de bu ana pile destek oluyor.
Samsung'un yeni kapaklı katlanabilir telefonunda önemli tasarım değişiklikleri yapmayacağını varsayarsak, daha küçük olan pilin cihazın üst yarısında, daha büyük olan pilin ise alt yarısında konumlandırılması beklenebilir. Bu piller yaklaşık 3.300 mAh'lık toplam kapasiteye sahip olacaklar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın