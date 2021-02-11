Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ten Yeni Sızıntılar Geldi

Samsung'un gelecek katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 özellikleri ve çıkış tarihi internete sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 Sızdı

Samsung'un gelecek katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 hakkında henüz pek bir şey duymuş değiliz, fakat telefonlar hakkında sızıntılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeni gelen bilgilere göre Galaxy Z Fold 3, en az 256 GB depolama alanıyla gelecek. Bu, kuşkusuz Galaxy Z Fold 2'nin de depolama alanını düşündüğümüzde şaşırtıcı değil. Ek olarak, Z Fold 3'ün Android 11 işletim sistemini çalıştırdığı, One UI 3.5 arayüz yazılımını içerdiği ve SM-F926 model numarasına sahip olduğu da söylenenler arasında.

Bu arada Galaxy Z Flip 3 görünüşe göre hem 128 GB hem 256 GB kapasite seçenekleriyle gelecek. Bu da Galaxy Z Flip 3'ün, seleflerinden daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olacağı anlamına geliyor. Galaxy Z Flip 3'ün de yine Android 11 ve One UI 3.5'i çalıştırdığı, model numarasının da SM-F711 olduğu söyleniyor.

Peki, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ne zaman tanıtılacak ve ne zaman satışa çıkacak? Bunun için muhtemelen 2021'in 2'inci yarısını işaret edebiliriz. Bunun nedeni, Samsung'un Galaxy S21 serisi ile beraber One UI 3.1 yazılımıını da piyasaya sürmesine bağlı. Zira bir sonraki büyük One UI güncellemesinin yılın 2'inci yarısına kadar çıkması pek olası değil. O nedenle muhtemelen Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3'ü yaz aylarında, temmuz ayı civarında göreceğiz.

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