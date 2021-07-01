Samsung Galaxy Z Flip 3'ten Yeni Bir Video Geldi!

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Z Flip 3'ten yeni video geldi. Videoda, telefonun gökkuşağı renklerine dikkat çekiliyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Z Flip 3'ten Yeni Video Geldi!

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