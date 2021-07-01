Samsung Galaxy Z Flip 3'ten Yeni Bir Video Geldi!

Samsung, bu sene katlanabilir akıllı telefon portföyünü genişletecek. Şirketten en az 2 katlanabilir telefon daha görmeyi beklediğimiz yıl içinde Galaxy Z Flip 3 de tanıtılacak. Hatta Z Flip 3'e oldukça yakınız. Galaxy Z Flip 3'ün 3 Ağustos'ta piyasaya çıkması bekleniyor ve fiyatı ise 1400 ABD Doları şeklinde olacağı söyleniyor. Galaxy Z Flip 3'ün Türkiye fiyatı tahminini size bırakıyoruz.
Samsung'un bu yeni telefonu hakkında uzun bir süredir sızıntılar vardı. Hala da söylentiler sürüyor. Telefonun daha önce işlenmiş render görüntülerine ulaşmıştık. Bu defa ise canlı kanlı videosu sızmış durumda.
Hemen yukarıda görebileceğiniz videoda, Galaxy Z Flip 3'ü tüm yönleriyle görmek mümkün. Telefonun kapakları açıldığında ve kapalı konumda olduğunda nasıl görüneceği, arkasındaki ikincil ekranı ve iç yüzeydeki ana ekranı ile kameraları videoda net şekilde görülüyor.
Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken telefonda orman yeşili, mor, sarı ve siyah renk seçenekleri bulunduğu ifade edilirken, telefonun arka yüzeyindeki malzemenin ışığa göre renk değiştireceği ve gökkuşağı şeklinde renk deseni yaratacağı da iddia edilenler arasında.
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