Samsung, Galaxy Z Flip3'ün Özel Sürümü Bespoke Edition'ı Tanıttı!

Samsung, katlanabilir telefon pazarında şimdiden elde ettiği önemli konumu, kişiselleştirme seçeneklerine sahip modellerle güçlendirme peşinde ve bunun son örneği, Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Koreli firma, düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip3'ün bu yeni modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, bu telefonun kullanıcılarına sadece renk seçenekleri değil, cihazlarını beğenilerine göre kişiselleştirmelerini sağlayacak özel bir arabirim sunuyor.
Müşteriler, cihazı satın alırken 49 olası renk kombinasyonu arasından seçim yapma imkanına sahip olacaklar. Siyah veya gümüş çerçeve ya da mavi, sarı, pembe, beyaz ve siyah ön ve arka renkleri seçebileceksiniz. Bazı ülkelerde müşteriler, cihazlarının ön ve arka renklerini değiştirme şansını da bulacak ancak çerçeveler değişmeyecek.
Samsung Electronics'in Mobil İletişim İşinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Başkanı Stephanie Choi, Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition hakkında şunları söyledi: "Bugünün müşterileri çok yönlü ve teknolojilerinin onların benzersiz yaşam tarzlarını yansıtması gerektiğine inanıyorlar. Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, müşterilerin en çok kullandıkları teknoloji aracılığıyla kim olduklarını yansıtmaları için yeni deneyimler sunuyor."
Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, bugünden itibaren Kore, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve Avustralya'da satışa sunuluyor. Ayrıca, ekran değişimi, su hasarı ve arka kapak değişimi dahil olmak üzere cihazınızı kazara oluşan hasarlara karşı koruyan bir yıllık Samsung Care+ koruması ile birlikte geliyor. Fiyatlar 1.100 dolardan başlıyor.
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