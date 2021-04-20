Samsung Galaxy Z Fold 3 "Çok Gizli" Bir İşlemci ile Gelecek

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün bu sene içinde tanıtılmasını ve piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Katlanabilir akıllı telefon yelpazesini yeni ürünlerle çeşitlendirmek isteyen Samsung, bir sonraki Galaxy Fold'da ise gizemli bir işlemci kullanacağa benziyor.
Sızıntılarıyla ünlü Ice universe tarafından verilen bilgiye göre Samsung, Galaxy Z Fold 3'te yeni bir işlemci kullanacak, ancak bunun adının şimdilik Çok Gizli olduğuna işaret ediliyor. Qualcomm Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setinden güç almayacağı düşünülen yeni telefonda, hangi işlemcinin kullanılacağı şimdilik sır.
Bu gizemli yonga setinin Samsung Exynos 2200 olma ihtimali de olabilir. Ancak Samsung'un bu aşamada başka bir CPU üzerinde çalışması, olağan ürün döngüsü programı için oldukça erken görünüyor.
Ice universe, sızıntıları açısından iyi bir sicile sahip olsa da bu konu için bekleyip görmek zorunda kalacağız. Galazy Z Fold 3'ün tanıtılmasına ise daha bir süre var. Galaxy Z Fold 3'ün Eylül 2021'de tanıtılması bekleniyor.
Telefon için resmi olmayan diğer söylentiler arasında ise, Samsung'un S Pen kalemi için Galaxy Z Fold 3'ün kasası içinde bir yuvaya yer vereceği bulunurken, telefonun ana ekranının 7.5 inç, diğer ekranının ise 6.2 inç büyüklüğünde olacağı da söyleniyor.
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