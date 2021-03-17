Samsung'un, Galaxy Z Fold 3'ü Daha Sağlam Yapmak İçin Planları Var

Samsung, katlanabilir akıllı telefon yelpazesi için çalışmaları sürdürüyor. Bu ailede son olarak Galaxy Z Fold 2 modelini piyasaya süren Güney Koreli şirket, halef model Galaxy Z Fold 3 için hazırlıklarına devam ederken, yeni alınan bir patent, şirketin "dayanıklılık" planları yaptığını ortaya koyuyor.
Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold, piyasaya çıkışında önemli problemlerle karşılaşmıştı. Şirketin ilk katlanabilir telefonu olması nedeniyle de ilişkili olarak, bu modelde dayanıklılıkla ilgili büyük sorunlar yaşanırken, sonrasında bunun üstesinden gelmeyi başarmıştı. Ancak görünene göre Samsung, daha fazlasını istiyor.
ABD Patent Ofisi'ne yapılan bir patent başvurusuna göre Samsung, katlanabilir akıllı telefon – tablet hibritlerini çok daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Katlanabilir cihazlarında yer alan karmaşık menteşe sistemini güçlendirmeye yönelik alınan patentte, ayrıca ekranı doğal düşmelerden çok daha fazlasına karşı koruma amacı da güdülüyor.
Patent ofisinde yer alan görüntülere göre Samsung'un menteşe tasarımı daha karmaşık bir hale gelirken, kaynakların paylaştığı bilgilerde de bu yeni sistemin nasıl çalışacağına ve cihazı nasıl daha dayanıklı hale getireceğine ilişkin pek bilgi bulunmuyor. Ancak Samsung, katlanabilir panel ile orta çerçeve arasında, telefonun içinde bulunacak alışılmadık bir ray sistemi üzerinde çalışıyor gibi görünürken, bu yeni patentin Galaxy Z Fold 3 için alınıp alınmadığı ise net değil.
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