Samsung'un, Galaxy Z Fold 3'ü Daha Sağlam Yapmak İçin Planları Var

Samsung, gelecek katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 için yeni bir patent daha aldı. Buna göre Galaxy Z Fold 3, katlanabilir akıllı telefonlar arasında en sağlamı olacak.