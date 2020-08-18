Samsung, Gelecek Amiral Gemisi Galaxy S30'dan Bu Önemli Özelliği Çıkartıyor

Samsung, sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S30'un kameraları arasından, önemli bir oyuncuyu çıkartıyor.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S30'da Önemli Bir Oyuncu Yok

Samsung, Galaxy Note 20 serisini henüz tanıttı ancak şimdiden Samsung'un bir sonraki amirali Galaxy S30 için haberler gelmeye başladı. Galaxy S30 için yayınlanan raporlarda, Samsung'un önemli bir oyuncuyu takımdan çıkartacağı düşünülürken, bu değişiklik şirketin kamera teknolojisinin seyrini de değiştirecek gibi görünüyor.

Kaynaklara göre Galaxy S30 serisi kamera kurulumunda şu an Galaxy S20 serisinde bulunan önemli bir modül yer almayacak. ToF sensörünün Galaxy S30'da bulunmayacağını gösteren raporlar, şirketin bunun yerine ise farklı bir çözüme gidebileceğini yazıyor. Söylenenlere göre şirket farklı bir ToF sensörü üzerinde çalışıyor. Ancak bu henüz doğrulanmış bir bilgi değil.

Öte yandan Samsung, Galaxy Note 20 serisinde de ToF sensörüne yer vermedi.  Buna bakarak, şirketin Galaxy S30'da da benzer şekilde yoluna devam edebileceği düşünülebilir. Fakat Güney Koreli şirketin Apple ile olan rekabetinde önemli bir adım atması gerekiyor, zira Apple'ın iPhone 12 ile beraber gelişmiş bir ToF sensöre yer vereceği konuşuluyor.

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