Samsung, "Geri Dönüyor"
Samsung, dünyanın en önemli telefon pazarlarından biri olarak kabul edilen ülkede, Çinlilere kaybettiği gücünü geri kazanmaya başladı.
- Levent Öztürk
Samsung, dünyanın en kalabalık telefon pazarlarından biri larak kabul edilen Hindistan'da, en büyük akıllı telefon satıcısı olma yolunda Xiaomi ile arasındaki farkı kapatıyor. Araştırma firmaları Counterpoint ve Strategy Analytics'e göre firma, 2019 ikinci çeyrekte piyasa payında ciddi bir artış kaydetti. Samsung'un bu yükselişi büyük oranda yeni Galaxy A ve M serisi akıllı telefonların popülerliği ile geliyor. Nisan-Haziran 2019 dönemi sırasında Galaxy A10, en fazla satan Samsung akıllı telefonu oldu.
Samsung, geçtiğimiz yıl sunduğu akıllı telefonları yenileyerek Hindistan gibi piyasalarda Çinli OEM'ler ile daha iyi mücadele etme çabasını başlatmıştı. Firma, yeni Galaxy M serisini sunarak piyasaya daha derin bir şekilde yerleşmeyi hedeflemekteydi. Ayrıca var olan Galaxy A serisini de yenileyerek daha agresif fiyatlara sahip bütçe ve orta seviye telefonlar sundu.
Samsung, fiyat skalasının gerçek anlamda hemen her noktasında bir telefon sundu ve görünene göre bu strateji şimdilik işe yarıyor. Firma, Hindistan'da kaybettiği oranın büyük bir kısmını geri kazandı. Counterpoint'in en son verilerine göre Samsung'un Hindistan için çeyrek bazında büyümesi %30 olarak gözüküyor. Bu verilere göre Samsung'un 2019 ikinci çeyrek piyasa payı %25 iken, Xiaomi %28 ile ülkenin en büyük akıllı telefon satıcısı konumunu koruyor.
Ayrıca Samsung, akılsız telefon alanında da iyi bir konumda gözüküyor. Firmanın 2018 ikinci çeyrek payı %9 iken 2019'da bu oran %21'e çıkmış durumda. Ancak üst seviye alanında ise OnePlus Samsung'un önüne geçerek Hindistan'ın bir numaralı satıcısı olmuş durumda.
Genel olarak Hindistan'daki akıllı telefon satışları 2019 ikinci çeyrekte 37 milyona yükseldi ve Counterpoint, bunun yeni bir ikinci çeyrek rekoru olduğunu söylüyor. Strategy Analytics is bu sayının 35.6 milyon ünite olduğunu söylüyor.
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