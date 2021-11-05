Samsung'dan Giriş Seviyesi Akıllı Telefonlarına Özel Exynos 1280 CPU

Yeni Exynos işlemci, yani Exynos 1280, yakında Samsung giriş seviyesi akılı telefonlarına gelebilir!

  • Ercan Uğurlu
Giriş Seviyesi Samsung Telefonlara Exynos 1280

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