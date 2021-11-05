Samsung'dan Giriş Seviyesi Akıllı Telefonlarına Özel Exynos 1280 CPU

Samsung, Exynos 2100 ile performans ve güç verimliliği açısından büyük bir sıçramada bulundu. Exynos 2200'den başlayarak AMD Radeon GPU'ları Exynos işemcilerine entegre etmeye başlayacak olan Samsung'un, yakında Exynos işlemcilerini giriş seviyesi akıllı telefonları içinde uyarlayabileceği öne sürülüyor.
Sızıntılarıyla ünlü @IceUniverse'ün bahsine göre Güney Koreli şirket yakında Exynos 1280 isminde yeni bir mobil yonga seti üretimine başlayacak. Giriş seviyesi akıllı telefonlarında yer alması beklenen Exynos 1280'in akıllı telefonların yanı sıra Samsung tablet'lerde de kullanılacağı düşülürken, bu işlemcide 5G çipinin yer alması da beklentiler arasında. Böylece Samsung, giriş seviyesi akıllı telefonlarını da kendi işlemcisi üzerinden 5G ile tanıştıracak gibi görünüyor.
Öte yandan Samsung'un 2022 yılında piyasaya süreceği akıllı telefon ve tabletlerinin pek çoğunun MediaTek ve Qualcomm işlemcilerinden ziyade, Exynos işlemciler içereceği de bildirilenler arasında. Şirketin en az 2 üst seviye Exynos işlemci, 1 de orta sınıf ve giriş seviyesine özel Exynos yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyor.
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