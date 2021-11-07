Samsung'dan, Giriş Seviyesi Telefonu Galaxy A13'e 50 MP Kamera Müjdesi

Samsung, Galaxy A13 akıllı telefonunu 50 megapiksel kamera ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung'dan Galaxy A13 İçin 50 MP Kamera Müjdesi

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Samsung'dan, Giriş Seviyesi Telefonu Galaxy A13'e 50 MP Kamera Müjdesi

 

 