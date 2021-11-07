Samsung'dan, Giriş Seviyesi Telefonu Galaxy A13'e 50 MP Kamera Müjdesi

Samsung, giriş seviyesi akıllı telefonlarıyla önemli ölçüde satış grafiği yakalamış durumda. Özellikle önce orta segment, sonra da giriş segmentte yer verdiği Galaxy A modelleriyle tüketiciler arasında bu kategoride bir kez daha popüler olmayı başaran Samsung bunu, Galaxy A serisine üst segment akıllı telefonlardan bazı özellikleri getirerek başardı kuşkusuz. Şimdi de bunu sürdürme niyetinde.
Güney Koreli şirketin yakında Galaxy A13 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Giriş segmentinde yer alacak olan bu telefon için gelen raporlar ise, Samsung'un Galaxy A13'te tam 50 MP çözünürlüğünde kameraya yer vereceğini gösteriyor. Telefonda bunun dışında ayrıca 3 kamera daha yer alacak ve böylece arkada 4'lü kamera bloğuna sahip bir giriş seviyesi akıllı telefon olacak. Arkadaki diğer kameralar ise; 5 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörü şeklinde. Tabii ki ön tarafta da bir kamera yer alacak ve bunun da 8 MP ölçüsünde olması bekleniyor.
Galaxy A13 ile ilgili gelen diğer raporlarda ise telefonda MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G işlemcisinin yer alacağı, 5000 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduracağı, 6.5 inç boyutlu HD+ TFT ekranın tercih edileceğini gösterirken, böylece selef modele göre pek çok noktada iyileştirmelerin yapılacağına da işaret ediliyordu. Fiyat bilgisi henüz belli değilken, Galaxy A13'ün bu ay içinde tanıtılması bekleniyor.
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