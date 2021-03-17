Samsung, Google'ın Otonom Arabalarını İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

Google'ın Waymo şirketi, otonom otomobil teknolojisi üzerinde çalışan pek çok firmanın arasında yer alıyor. Bu araçlar, sürücüye ihtiyaç duyulmadan kullanılmaları için karmaşık teknolojiler ve gelişmiş çipler kullanıyor. Bu yüzden de sadece en iyi parçaların bu araçlarda kendilerine yer bulduğu rahatlıkla söylenebilir.
Samsung da gelişmiş mantık çipsetleri konusunda Dünya'nın lider üreticilerinden biri. Şimdi ise firmanın, Google'ın otonom araç kolu Waymo için çip üretmek üzere ortaya çıktı.
Güney Kore medyasının bildirdiğine göre Samsung, Waymo'nun bir sonraki nesil otonom araçlarının çiplerini geliştirmek için bir projeyi kazandı. Waymo, sürücüsüz araçları temel alan bir araç kiralama / taksi hizmetini test etmekteydi ve nihai hedefi ise hareketliliği temelden değiştirmek olarak belirtiliyor.
Söylenilene göre Samsung, otonom bir araca yüklenmiş çeşitli algılayıcılardan toplanan verileri işleyebilecek bir çipi Waymo için geliştirecek. Ayrıca merkezi kontrol işlevleri için Google veri merkezleri ile gerçek zamanlı bir şekilde bilgi değişiminde bulunabilir.
Bunun özel bir proje olmasından dolayı System LSI'ın Özel SOC iş ekibi tarafından yürütüleceği söyleniyor. Samsung henüz konu hakkında yorum yapmış değil ve firmanın nadiren iş anlaşmaları hakkında yorum yaptığı düşünülürse, bunun oldukça normal olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung, aktif bir şekilde çip üreteceği yeni müşteriler aramaktaydı. Waymo ile beraber yapacağı çalışma da, pek çok yeni müşteri kazanmasını sağlayabilir. Sürücüsüz, otonom otomobil endüstrisi hızlı bir şekilde gelişiyor. Eğer Samsung kendisini Waymo için güvenilir bir ortak olarak kanıtlarsa, otonom otomobil alanında başka müşteriler de bulması kolaylaşacaktır.
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