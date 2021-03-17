Samsung, Google'ın Otonom Arabalarını İmzasını Atmaya Hazırlanıyor

Samsung, Google'ın otonom araç kolu Waymo'nun otomobilleri için özel olarak geliştirilmiş yongalar üretecek. Bu ortaklık, Samsung'un otonom araç pazarında önemli bir oyuncu olmasını sağlayabilir.

  • Levent Öztürk
Samsung, Waymo için çip üretecek...

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