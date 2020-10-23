Samsung'dan Görenleri Şaşırtan, İlginç Bir Telefon Tasarımı Geldi

Samsung'un ortaya çıkarttığı en son telefon tasarımı garip olduğu kadar, geniş bir çevresel ses desteği sağlayacak olmasıyla da ilgi çekici.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan İlginç Bir Telefon Tasarımı

Samsung, katlanabilir akıllı telefonları Z Flip ve Z Fold 2 modelleriyle kapaklı telefon tasarımlarını denedi ve ortaya ticari boyutta kullanılabilir ölçüde bir ürün çıkartmasıyla da başarılı oldu. Ancak aynı senaryo bu yeni ürün için geçerli olur mu, emin değiliz.

Samsung'un yeni patentlediği telefon, tasarımıyla fazlasıyla ilgi çekici. Fotoğraflara dikkatle baktığınızda, telefon ekranının üst kenarının çerçeveden dışarıya çıktığını görebilirsiniz. Bu telefonunda ekran panelinin yan kenarlarına gizli bir hoparlör sistemi döşeyen Samsung, bu tasarım şekliyle ses konusuna değinmiş.

Geniş bir stereo hoparlör yelpazesi için tasarlanan bu telefon, Samsung'un patent dosyaları arasında yer alıyor, ancak üretilir ve ticari boyutta bir ürün haline gelir mi, kestirmesi oldukça güç. Peki, siz ne diyorsunuz? Sizce Samsung, bu telefonu üretir ve satışa çıkartır mı?

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