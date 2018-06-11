Samsung hâlâ Asya'nın en güvenileni
Samsung, arka arkaya yedinci yılda da Asya'nın en güvenilen markası olmayı başardı
Campaign Asia-Pacific ve Nielsen tarafından yapılan yıllık online "Asya'nın Top 1000 Markası" anketinde arka arkaya yedinci yılda da Samsung Electronics Asya'nın en iyi markası seçildi. Araştırma aralarında tüketici elektroniği, perakende satışlar, finansal hizmetler, e-ticaret, F&B, otomotiv de bulunan 17 büyük ürün kategorisini ve markanın değerini ölçmek için 79 alt kategoriyi içeriyor.
Anket 13 piyasa genelinde – Avusturalya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam – her piyasada 400 katılımcıdan oluşan – Hindistan ve Çin'de 800 ve 1200 – bir örnekleme ile gerçekleştirildi. Anket, daha kapsamlı olmak için yaş, cinsiyet ve aylık hane gelirini de göz önünde bulunduruyordu.
Anketin katılımcılarına şu iki soru soruldu:
- Aşağıdaki kategoriyi düşündüğünüzde, aklınıza gelen en iyi marka hangisi? En iyi ile, bu kategoride en çok güvendiğiniz veya en iyi üne sahip olanı kastediyoruz.
- Yazdığınız en iyi markanın dışında, bu kategoride hangi markanın ikinci en iyi olduğunu düşünüyorsunuz?
Samsung Electronics Southeast Asia&Oceania Başkan ve CEO'su Steve Lee, Samsung'un bir kez daha bu ödülü almaktan onur duyduğunu ve bu ödülün, tüketicilerinin güvenini ve desteğini gösterdiğini belirtti...
Levent Öztürk
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