Samsung Hindistan liderliğini Xiaomi'den geri aldı

Samsung, bir süre önce Xiaomi'ye kaptırdığı Hindistan liderliğini bir kez daha geri kazandı!

Samsung Hindistan liderliğini Xiaomi'den geri aldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Galaxy Tab S4 İlk Kez "Elde" Göründü
Fortnite Android'e Geliyor Ama Önce...
Galaxy Note 9 sızıntıları devam ediyor...
Samsung Hindistan liderliğini Xiaomi'den geri aldı
PlayStation Store'da Büyük Yaz İndirimi Başladı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir