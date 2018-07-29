Samsung Hindistan liderliğini Xiaomi'den geri aldı
Samsung, bir süre önce Xiaomi'ye kaptırdığı Hindistan liderliğini bir kez daha geri kazandı!
Geçtiğimiz birkaç çeyrek boyunca Samsung Hindistan'da zorlu bir zaman geçiriyordu. Pek çok dağıtım takipçisine göre Xiaomi muazzam büyüme sayılarına sahipti ve Samsung'u aşarak ülkedeki en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. Her ne kadar Samsung bu raporların gerçek olmadığını söylemiş olsa da, Xiaomi'nin Redmi serisini karşılamak için daha ilgi çekici ucuz akıllı telefonlar yayımladı. Görünene göre de yenilenen bu strateji meyvelerini vermeye başlamış durumda.
Canalys'in geçtiğimiz hafta yayımladığı Q2 akıllı telefon dağıtım sayılarında görünene göre Samsung, Xiaomi'yi tahtından indirerek Hindistan'da birinci konuma yerleşmeye yakın durumdaydı. Counterpoint Research tarafından bugün yayımlanan Q2 piyasa payı verilerine göre de Samsung, Xiaomi'yi geçerek ülkede iki yıl önce bıraktığı liderlik konumuna bir kez daha geri döndü. Koreli firma piyasa payını Q2 2017'deki %24 oranından bu yılın ikinci çeyreğinde %29'a çıkarttı ve Xiaomi'nin payı aynı dönem içerisinde %16'dan %28'e çıktı. Q1 2018 ile karşılaştırıldığında Xiaomi %3 piyasa payı kaybetti ve bu sırada en üst sırayı Samsung'a bıraktı.
Vivo, Oppo ve Huawei de sırasıyla ikiliden sonra gelen üç konuma sahipler ve beş satıcı toplam dağıtım miktarının %82'sini oluşturuyor. En büyük kazançlar OnePlus (%284), Honor (%188) ve Xiaomi (%112) tarafından edinilirken, Apple ise sadece %1'lik piyasa payı ile pek de başarılı sayılamayacak bir çeyrek geçirdi.
Rapora göre Samsung'un güçlü performansının ana sebeplerinden biri olarak Galaxy J serisi modeller gözüküyor. Xiaomi'nin Redmi 5A ürünü de %9 piyasa payı ile çeyreğin en iyi satan akıllı telefonuydu. Samsung'un yeni yayımlanan Galaxy J6 telefonu da toplam akıllı telefon dağıtımının %5'i ile üçüncü sırada yer aldı. Redmi serisinin popülerliğinin bir işareti olarak da en çok satan beş telefonun üçü Xiaomi'dendi. OnePlus ise Premium bölümünde, kategorinin en çok satanı OnePlus 6 ile liderlik konumda yer aldı.
Counterpoint, bunun yanı sıra akılsız telefonlar için de piyasa payı sayılarını paylaştı ve bu alanda Reliance Jio, %47 piyasa payı ile satış listelerinde liderliğini korumaya devam ediyor. Samsung da ikinci sıradaki konumunu korumuş olsa da piyasa payı geçtiğimiz yılın %27 oranından bu yıl %9'a düştü. Akılsız telefon dağıtımları da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21 artarak bu çeyrekteki toplam cep telefonu dağıtımlarının yaklaşık %50'sini temsil eder hâle geldi...
Levent Öztürk
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