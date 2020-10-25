Samsung İçin Bir İlk Daha: Koreli Dev, İlk Kez TOP 5 Listesinde...

Samsung, bir yıl içerisinde on yedinci sıradan dokuzuncu sıraya yükseldiği 2012 yılından bu yana, En İyi Küresel Markalar Top 10 listesinin içerisinde yer alıyor. Şirket, aradan geçen yıllar içerisinde listedeki ilerlemesine devam etti ve 2013 yılında sekizinci sıraya çıktı. 2014 yılında yedinci sıraya çıkan firma, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da altıncı sıraya ulaştı. Samsung, bu yıl ise bir adım daha ilerlemeyi başararak En İyi Küresel Markalar Top 5 listesine girdi.
Küresel marka danışmanlık firması Interbrand'ın söylediğine göre var olan ekonomik ortamda yaşadığı sıkıntılara rağmen Samsung, 2020 yılında marka değerini %2 arttırmayı başardı. Samsung markası 2019 yılında 61,1 milyar dolar değerindeyken bu yıl 62,3 milyar dolar değerine ulaştı.
Yaşanan bu gelişme, Koreli teknoloji devinin ilk kez ilk 5'e girişi anlamına geliyor. Firmanın uzun süredir yukarı yönde ilerlemesini sürdürmesi sebebiyle, bu konumu kısa zaman içerisinde terk etmeyeceği de tahmin edilebilir.
Covid-19 ve ardından gelen karantina uygulamaları, mobil piyasasında belirgin bir iz bıraktı ve küresel akıllı telefon satışları ciddi oranda düştü. Samsung ve diğer üreticiler üst seviye telefon satışlarındaki kayıpları sıfırlamak için orta seviye pazarına odaklanmaya başladı.
Ancak yaşanan bu küresel sıkıntıya rağmen Samsung, Covid-19 tehdidine hızlı bir şekilde tepki vermesinden dolayı marka değerini arttırmayı başardı. Firma, çeşitli ülkelerde virüse karşı mücadeleyi desteklemek için milyonlarca dolar bağışta bulundu ve kapanmalar sırasında müşteri hizmetlerini iyileştirmek için pek çok kampanya yürüttü. Ayrıca Samsung, evden eğitim/çalışma döneminde, aralarında Solve for Tomorrow, Smart School ve Innovation Campus gibilerinin bulunduğu çeşitli eğitim programları da yayımladı.
Bu çabaların yanı sıra firma değerinin artmasına katkıda bulunan bir diğer etken de, firma genelinde sürdürülebilir gelişimi desteklemek için tasarlanmış aktivitelerdi. Samsung firması ayrıca 5G, AI ve Nesnelerin Interneti (NI – IoT) gibi gelişmiş teknolojilere sürekli yatırımı ile övüldü.
Son olarak Samsung, dış mekan izlemesi için tasarlanmış The Terrace TV ve Galaxy Fold serisi gibi yenilikçi ürünlerin yayımıyla da marka değerini arttırmaya devam etti. Bu ürünler, Galaxy ekosisteminin bir parçası olmayan tüketicilerin gözünde bile Samsung'un pazarda görünürlüğünü arttırmaya yardımcı oldular.
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