Samsung İçin İşler İyi Gitmiyor
Samsung için işler, her ne kadar akıllı telefon satışlarında tepeye oynasa da, pek de istediği gibi gitmiyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung, akıllı telefon konusunda yüksek satış rakamlarına ulaşıyor olabilir, ancak şirketin pek çok kolu var ve bazen her kolda da başarılı olamayabiliyor. Gelen yeni raporlardan biri de Samsung için pek sevindirici değil. Zira şirket, yılın 2'inci çeyreği için zarar vermiş gibi görünüyor.
Reuters tarafından yayınlanan habere göre, yılın 2'inci çeyreğinde bellek yongası satışlarında büyük düşüş yaşanması sebebiyle, Samsung Electronics'in elde edeceği karda ilk raporlara göre düşüş görünüyor. Eğer Güney Koreli şirketin kazancı öngörüldüğü şekilde düşerse, şirketin satış oranı 3 yıl içinde en düşük seviyede yer alacak. Analistler, Samsung'un bu konuda nisan – haziran dönemine ilişkin satışlarında yüzde 60'lık bir düşüş bekliyorlar.
Bellek yongası pazarı şu sıralar bir yavaşlamaya girmiş durumda. O nedenle bir bakıma Samsung'un yaşadığı bu kriz de olağan. Zira bellek yongası pazarının yavaşlaması, piyasadaki fiyatları da düşürüyor, bu da karlılık oranını doğrudan etkiliyor. Analistler, Samsung'un bu konuda artış kaydedebilmesi için önünde birkaç çeyrek olduğunu düşünüyorlar.
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