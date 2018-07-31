Samsung, iki etkinlik birden düzenleyebilir
Samsung önümüzdeki günlerde Note 9'dan fazlasını tanıtabilir ve birden fazla etkinlik düzenleyebilir!
Samsung'un bir sonraki üst seviye telefonu olan Galaxy Note9'unun 9 Ağustos tarihli Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazın içeren pek çok söylenti bulunuyor ve bugün erken saatlerde de akıllı telefon üreticisi, gelecek cihazı üç kısa tanıtım videosu ile gösterdi. Ancak önümüzdeki hafta gerçekleşecek başka bir etkinlik için de basın daveti gönderen Koreli şirketin sunacağı daha faz ürün var gibi görünüyor.
Canlı yayın "özel bir ön bakış" olarak tanımlanıyor ve 1 Ağustos'ta saat 11 EDT'de gerçekleşecek. Bu, görünüşe göre, Note9'un kendisi için ilk bakışı ima ediyor gibi gözüküyor ama bir süredir beklenilen tablet Galaxy Tab S4'e ilk bakış da gerçekleştirilebilir.
Aynı zamanda, Çarşamba günü ilk kez çıkacak olan birçok Samsung cihazı ile ilgili olarak bol miktarda söylenti de bulundular. Görünüşe göre Samsung'un piyasaya sürdüğünü onayladığı Samsung Galaxy Watch'un yanı sıra söylentilerden biri olan Bixby akıllı hoparlörü de olası tanıtımlar arasında yer alıyor. Ayrıca – eğer açıklanacaklarsa – bu cihazlardan bazılarının Note9 ile birlikte tanıtılması da mümkün.
Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy S9 satışlarının nispeten yavaş olması nedeniyle beklenenden daha az kar elde ettiğini bildirilmişti. Önümüzdeki iki hafta içinde iki etkinlik ile Samsung kamunun dikkatini çekmeye çalışmak için yeni cihazlar sunabilir, ancak ortaya nasıl bir senaryonun çıkacağını görmek için beklememiz gerekecek...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın