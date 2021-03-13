Samsung'un İkinci Quantum Telefonu İçin Çalışmalar Başladı

Samsung ve Güney Koreli şebeke operatörü SK Telecom'un, gelişmiş güvenlik için Quantum RNG çipi ile donatılmış ikinci bir Galaxy akıllı telefon geliştirmek amacıyla bir kez daha güçlerini birleştirdiği bildirildi. İlk Galaxy A Quantum telefonu geçen yıl piyasaya sürülmüştü ve Galaxy A71 5G'yi temel alıyordu. Bu yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy A Quantum 2'nin etkileyici QRNG çipi ile donatılacak yeniden markalanmış bir Galaxy A82 5G olacağını iddia ediliyor.
QRNG yongası, SK Telecom ve IDQ tarafından geliştirildi, bu nedenle teknoloji Güney Kore'ye ve ülkenin en büyük mobil operatörüne özel kalmaya devam ediyor. Amacı, SK Pay de dahil olmak üzere çeşitli uygulamaların güvenliğini artırmak için gerçekten rastgele sayılar ve öngörülemeyen desenler oluşturmak.
Galaxy A82 5G ve Galaxy A Quantum 2 temelde aynı cihaz olacağı için birçok donanım özelliğini paylaşacaklar. Temelde tek fark birinin QRNG çipi ile donatılmış olması. Bu nedenle hem Galaxy A Quantum 2 hem de Galaxy A82 5G'nin Snapdragon 855 yonga seti kullanacağı düşünülüyor.
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