Samsung'un İkinci Quantum Telefonu İçin Çalışmalar Başladı

SamsunG'un yeni Quantun telefonu, yani Galaxy A Quantum 2 geliyor. Yakında piyasaya çıkacak olan ikinci Quantum telefonun Galaxy A82 tabanına dayanacağı düşünülüyor.

İkinci Quantum telefon gelmek üzere

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Samsung'un İkinci Quantum Telefonu İçin Çalışmalar Başladı

 

 