Samsung'dan İlginç Galaxy Fold İsteği

Samsung, Galaxy Fold kullanıcılarından, telefonları hakkında ilginç bir istekte bulundu!

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan İlginç Galaxy Fold İsteği

Samsung'un tanıtıldıktan sonra uzun zaman piyasaya çıkarmakta güçlük çektiği Galaxy Fold, sonunda testleri tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Bu süreç içinde telefonun zayıf yönlerini kuvvetlendiren ve daha fazla test yapan Samsung, yakın zamanda Galaxy Fold'u satın alacak kullanıcılara ilk ekran değişiminin indirimli olacağı müjdesini de vermişti. Samsung, şimdi de kullanıcılardan ilginç bir istekte bulunmuş.

Samsung, Galaxy Fold için yeni bir video yayınladı. Bu videoda Galaxy Fold'u tercih edecek olan kullanıcılara birtakım uyarılarda bulunan Samsung, Galaxy Fold'un nasıl kullanılması ve nasıl kullanılmaması gerektiğini anlatıyor. Bilindiği gibi Galaxy Fold, katlanabilir yapısı sebebiyle oldukça narin bir ürün.

Caring for your Galaxy FoldCaring for your Galaxy Fold
The Galaxy Fold is a device like no other – and deserves a special level of care. Here’s how to get the best of your Fold experience. Learn more: #Samsung #GalaxyFold

Yukarıdaki videoda Samsung'un Galaxy Fold'un nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgileri alabilirsiniz. Ancak özet olarak Galaxy Fold'un zarar göreceği anahtar veya madeni paraların yanına koyulmaması gerektiği, kredi kartının yakınında tutulmaması gerektiği ve ayrıca su ile tozdan uzak tutulması gerektiği anlatılıyor.

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Samsung'dan İlginç Galaxy Fold İsteği

 

 