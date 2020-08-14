Samsung İnovasyon Kampüsü Eğitim Programının İlk Kazananları Belli Oldu!ol

Samsung'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği "Samsung İnovasyon Kampüsü" eğitim programında uzmanlardan oluşan jüri tarafından en başarılı projeler seçilirken mezun olmaya hak kazanan öğrencilere de sertifikaları takdim edildi.