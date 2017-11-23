Samsung, Intel'i Geride Bıraktı!
Samsung, 2017 yılının sonuna yaklaşırken bir zamanların rakipsiz ismi Intel'i geride bırakmayı başardı!
Samsung, yarı iletken teknolojileri konusunda son birkaç yıldır rekabeti önemli ölçüde kızıştırmayı başardı. Hatta öyle ki, bu konuda tam 24 yıldır önderlik eden Intel'i bu yıl itibariyle geride bırakmaya başladı. Zira Samsung'un çipleri bu dönemde Intel'e göre daha yüksek gelir ve işletme karı elde etmeyi başarmış durumda.
1993 yılından bu yana yarı iletken pazarında liderliği üstlenen Intel, ilk kez ikinci sıraya yerleşiyor. Aslında 2016 yılındaki sonuçlara bakıldığında da Samsung'un atağı kendini gösteriyordu. 40 milyar Dolar'dan fazla satış yaparak ikinci sıraya yerleşen Samsung, aradaki farkı yalnızca 13 milyar Dolar'a indirmişti. Son gelinen tabloda ise, aradaki farkı tam 4.6 milyar Dolar aşmış olarak görünüyor.
Bununla birlikte yüzde olarak ise Samsung, pazarın yüzde 15'ini elinde tutuyor. Intel ise, yüzde 13.9'la ikinci sırada. Üçüncülük ve gerisinde kalanlarla fark ise uçurum seviyesinde. Yüzde 6'lık Pazar payıyla üçüncü sırada SK Hynix yer alırken, onu yüzde 5.3 ile Micron, yüzde 4 ile Broadcom takip ediyor. Qualcomm ise yüzde 3.9'luk pazar payı ve 17 milyar Dolar'lık satış rakamıyla 6'ıncı sırada yer alıyor.
Ercan Uğurlu
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