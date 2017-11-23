Samsung, Intel'i Geride Bıraktı!

Samsung, 2017 yılının sonuna yaklaşırken bir zamanların rakipsiz ismi Intel'i geride bırakmayı başardı!

Samsung, Intel'i geride bıraktı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
iPhone 9, iPhone Tarihine Bir İlki Getirecek!
Kadın mı, erkek mi? Kim Daha Yetenekli?
Facebook Reklamlarında Ayrımcılık Sürüyor!
Arena'nın Yeni Genel Müdürü Serkan Çelik Oldu
1 Yıl Sonra Gelen Hack İtirafı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir