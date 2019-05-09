Samsung, IoT İçin Exynos i T100 Yongasını Duyurdu
Samsung, telefonlarına güç veren kendi Exynos işlemcisinin özel bir sürümü olan Exynos i T100 için kolları sıvadı!
- Ercan Uğurlu
Samsung, yeni bir Exynos yongası üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni gelecek olan işlemci Exynos i T100 adını taşıyacak ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanı için özel olarak üretilecek.
Exynos i T100 ile Nesnelerin İnterneti ekosisteminin güvenliğini sağlamayı amaçlayan Samsung, bu donanım ile IoT ağına dahil ürünlerin güvenliğini ve güvenirliliğini arttıracak.
Huawei'nin de kısa bir süre önce duyurduğu gibi, 2024 yılına kadar yapay zeka kullanımının yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Bununla beraber pek tabii ki Nesnelerin İnterneti cihazlarının da kullanımı büyük ölçüde artacak. Samsung'un bu hamlesi ile bu alanda yer alacak donanımlara güvenlik aşılanabilecekken, öte yandan cihazlara yeni özellikler de katılacak.
Samsung Electronics Sistem LSI Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Hur, Exynos i T100'ü şöyle özetliyor:
"Binalarımız ve evlerimizdeki çeşitli ürünleri birbirine bağlayan düşük güç ve kısa menzilli IoT çözümleri hayatımızı daha kolay ve güvenli hale getirebilir. Güçlü güvenlik yeteneklerinin yanı sıra çoklu iletişim protokolleri ile tasarlanan Exynos i T100, IoT hizmetlerinin günlük hayatımıza fayda sağlayabileceği alanlarda bu faydanın genişletilmesinde yardımcı olacak."
Exynos i T100, ağa bağlı cihazları kötü amaçlı kişilerin tehditlerinden koruyacak. En azından hedefi bu. Bu arada Exynos i T100, Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 ve Zigbee 3.0 desteği de gösterecek. Öte yandan çeşitli alanlarda ve farklı iklim koşullarında da kullanılabilmesi için Samsung bu çipini bir hayli dayanıklı olarak üretiyor. -40 dereceden 125 dereceye kadar ısılara dayanabilen Exynos i T100, hayata geçirildiğinde bakalım nasıl sonuçlara imza atacak.
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