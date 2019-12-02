Samsung, iPhone Pro İçin Tek Talip

Samsung Display'in 2019'un 3'üncü çeyrek raporlarında mobil cihazlar kategorisinde AMOLED panel üretiminde büyük bir sıçramada bulunarak en fazla kazanç elde eden şirket konumuna yükselmesi yakın bir zamanda ortaya çıkmıştı. Piyasada pek çok marka ile ekran konusunda çalışan Güney Koreli şirket, özellikle de Apple ile oldukça sıkı bir çalışma halinde. Bugüne kadar çok sayıda iPhone modelinin ekranı Samsung tarafından tedarik edilirken, bu gelenek 2020 yılında da değişmeyecek gibi görünüyor.
Samsung ve Apple birbirine rakip 2 şirket olsa ve zaman zaman mahkemelerde kozlarını paylaşmak zorunda kalsalar da, bazı noktalarda el sıkıştıkları bir gerçek. İki teknoloji devinin 2020 yılında da birlikte çalışacağı öngörülüyor. Apple'ın gelecek sene eylül ayında iPhone 12 modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu modeller arasında yer alacağı düşünülen iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonları için ekran tedariğinde Samsung ve LG'nin adı geçiyor. Ancak LG'nin, bunlardan yalnızca iPhone 12 modelleri için ekran üreteceği söyleniyor.
Aynı raporda Samsung Display'in ise, iPhone 12 ekran üretiminde LG Display'e katkıda bulunacağı yazarken, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranlarının yalnızca Samsung'un elinden çıkacağı da iddia ediliyor. Peki, Pro modellerin farkı ne olacak?
Rapor, Samsung'un, Pro modellerinin Y-OCTA OLED panel kullanması konusunda Apple'ı ikna ettiğini söylüyor. Hücre içi dokunma algılaması sağlayan Y-OCTA teknolojisi, aynı zamanda daha ince ve daha hafif bir katmana ve daha düşük üretim maliyetine sahip. Y-OCTA OLED panel, şu an için başka hiçbir tedarikçi tarafından seri üretilmediğinden Apple'un Samsung ile bu konuda el sıkıştığı söyleniyor.
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