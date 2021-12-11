Samsung'dan isim değişikliği kararı! Samsung MX

Samsung telefonda isim değişikliğine gitti. Samsung'un telefon bölümünün adı Samsung MX olacak.

Samsung'dan isim değişikliği kararı! Samsung MX

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