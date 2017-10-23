Samsung J7, Uçakta Alev Aldı!
Samsung markasını taşıyan bir telefonunun uçuş sırasında alev aldığı iddia edildi!
Telefonların çok nadir de olsa bazen patlayabildikleri, artık hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu sorunun temelinde de genellikle bataryalar bulunuyor. Cuma günü Hindistan'da Delhi'den Indore'a gitmekte olan bir Jet Airways uçuşundaysa, yolcular bir kadının çantasından duman çıkmaya başlamasıyla telaşa kapıldılar.
Hindustan Times'ın haberine göre uçak, yolcularından biri olan Arpita Dhal'ın, koltuğunun altındaki çantasından duman çıkmaya başladığını fark ettiğinde uçuş halindeydi. Yolcunun Times'a söylediğine göre o sırada çantasında üç tane telefon vardı ancak bu dumanın sorumlusu, Samsung Galaxy J7 idi.
Dhal için durum, uçağın yangın söndürücüleri çalışmadığı zaman daha da kızışmıştı. Times'a söylediğine göre uçuş sırasında bir panik anı yaşanmıştı.
Kocasının söylediğine göre uçuş ekibi, ateşi kontrol altına alabilmek için telefonu bir su kabının içine koymak zorunda kalmıştı. Konu hakkında ise Samsung henüz bir yorum yapmış değil.
Havayolunun Times'a söylediğine göre de "Jet Airways ekibi durumun kontrolünü hızlı bir şekilde ellerine alarak, talimatlara uygun bir şekilde tüm gerekli önlem adımlarını gerçekleştirdiler."
Ayrıca bu, bir J7'nin patladığı ilk durum olmamakta. Pakistan'da da bir J7, oyun oynamakta olan 4 yaşında bir çocuğun elinde aşırı ısınarak patlamıştı. Tabi ki bu durum, J7'lerin Note 7 benzeri bir genel problem yaşadığı anlamına gelmiyor.
Bazen, telefon üreticileri yanan bu telefonları incelediklerinde, onaylamadıkları bataryaların veya şarj cihazlarının sorumlu olduğunu fark edebiliyorlar. Örneğin bu ayın başlarında Samsung, Grand Duo telefonlarından birinin patlamasının kullanıcının satın aldığı üçüncü parti bataryadan kaynaklı olduğu konusunda oldukça ısrarcıydı.
Levent Öztürk
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