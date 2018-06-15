Samsung Kârlarında Düşüş Bekleniyor!
Analistler, amiral gemisi telefon satışlarındaki düşüş sebebiyle Samsung'un kârında düşüş bekliyor.
Samsung, yakın geçmişte yarı iletken bölümün olağanüstü performansıyla etkileyici üç aylık kazanç kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde, Samsung bir kez daha güçlü üç aylık sonuçların yayınlanmasının hikayesi farklı değildi. Bu kez, Galaxy S9/S9+ 'nın ilk lansmanı Samsung'un da kazancını artırmasına yardımcı oldu.
Şirketin son çizgisinde mevcut çeyrekte amiral gemisi akıllı telefonların satışından pek yararlanamayacağı görülüyor. DB Finansal Yatırım, eBest Yatırım Menkul Kıymetler, Eugene Yatırım ve Menkul Kıymetler ve KTB Yatırım ve Menkul Kıymetler Analistler, Samsung'un bu yılın ikinci çeyreğinde Galaxy S9/ S9+ satışlarının zayıf seyretmesi nedeniyle kârlarının düşeceğini düşünüyor. Buna göre, Samsung'un 2012'lik çeyreğindeki işletme karı tahminini 15 trilyon won'a düşürdüler. Karşılaştırma için Samsung, 2018'in ilk çeyreğinde faaliyet karı olan 15.64 trilyon kazandı.
Analistler, Samsung'un şu anda tüketici elektroniği sektöründe yaklaşık 500 milyar won'luk işletme karı yayınlamasını bekliyorlar. Amiral gemilerine yönelik zayıf talebin yanı sıra, düşük TV satışları da tahminleri etkiledi. Ancak, Samsung'un yarı iletken iş dünyasının artan DRAM fiyatları nedeniyle iyi bir performans göstermesini bekliyorlar.
Kore'den gelen bir rapora göre, "S9'un, bu yıl sadece 30 milyon adet ile S3'ten bu yana, her amiral gemisi modelinin en düşük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor" dedi.
Galaxy S9 ve S9+, tasarımlarından ya da özelliklerinden öncekilerden büyük ölçüde farklı değil. Önemli bir yeniliğin olmamasına rağmen, piyasaya çıktıktan sonra piyasada iyi performans gösteren Galaxy S9 serisi hakkında haberler vardı. Bununla birlikte, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve yükseltme için güçlü bir teşvikin olmamasıyla, fanlar tarafından ilk yoğun talebin ardından satışların yavaşlaması şaşırtıcı değil.
H. Hüseyin Öztürk
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