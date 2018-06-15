Samsung Kârlarında Düşüş Bekleniyor!

Analistler, amiral gemisi telefon satışlarındaki düşüş sebebiyle Samsung'un kârında düşüş bekliyor.

Samsung kârlarında düşüş bekleniyor!

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