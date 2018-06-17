Samsung Katlanabilir Telefon 2,000$ Olabilir
Samsung'un beklenen esnek ekranlı, katlanabilir telefonunun fiyatı, 2.000 dolara kadar ulaşabilir!
Yıllardan beri Samsung'un esnek ekranlı, katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı söylentilerini duyuyoruz. Genellikle patent başvuruları aracılığıyla gelen bu bilgiler dışında, analistler de MWC 2019'da Samsung'dan oldukça pahalı bir katlanabilir telefon gelebilir. Analistler böyle bir telefonu en erken 2019'da görebileceğimizi söylüyor ve sebep olarak da tedarikçilerin en erken önümüzdeki yıl gerekli parçaları sağlayabileceklerini gösteriyor.
Golden Bridge Investment Araştırma Başkanı Kim Jang-yeol'a göre katlanabilir esnek Samsung telefonun fiyatı ilk piyasaya sürüldüğünde yaklaşık 2 milyon won olacak, bu da yaklaşık 1,850 dolara eşit. Komisyonculuk ise cihazın 7.3-inç esnek OLED ekrana sahip olacağını ve katlandığında da 4.5-inç olacağını söylüyor.
İddialar ayrıca bu cihazın dış cephesinde bir, iç cephesinde iki esnek ekranlara sahip olacağına işaret ediyor. İç kısımdaki iki esnek ekran, cihaz açıldığında toplam 7.3-inçlik bir görüntü yüzeyi sunacak. Analistler Samsung'un çalışır bir sunum prototipinin CES 2019'da sergileneceğini ve resmi duyurunun da MWC'de gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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