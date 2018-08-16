Samsung Katlanabilir Telefonda İlk Olmak İstiyor
Samsung, katlanabilir telefonları piyasaya sürme konusunda rakiplerinden önce davranmak istiyor!
Geçtiğimiz birkaç yılda Samsung'un katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair sayısız duyum aldık. Şirket o zamandan beri böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ve bir fiyasko olmayacağını kabul etmişti. Samsung'un gelecek yılın başlarında katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.
Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S9'un piyasaya sürülmesinin ardından, yeni teknolojiyi pazara sunmak ve "dünyada ilk olma" konusunda artık takıntılı olmadığını söyledi. Ancak bu ilke katlanabilir akıllı telefon için geçerli olmayacak gibi görünüyor.
Koreli gazetecilere yönelik basın toplantısında konuşan Samsung'un mobil patronu DJ Koh, şirketin dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefon satıcısı olma konusuyla hala ilgilendiğini söyledi. Samsung'un "tüketiciler tarafından gerçekten kabul edilen ve sevilen yenilikler geliştirmeye odaklandığını" ve "dünyada ilk" unvanını korumak isteğini de sözlerine ekledi.
Koh, cihazın kendisi hakkında pek çok bilgi vermedi, ancak katlanabilir akıllı telefonun piyasa sürülmesinin uzak bir gelecekte olmadığına değindi. Samsung'un, ürünün kalitesi ve dayanıklılığındaki birçok engeli ortadan kaldırdığını söyledi.
Samsung'un bu konudaki kararlılık ve AR-GE'si göz önüne alınınca bu telefonun tek seferlik bir modelden ziyade, yeni bir serinin başlangıcı olacağı düşünülüyor, Samsung X serisi geliyor mu dersiniz?
Samsung hayranları arasında, şirketin bu form faktöründe neler sunabileceğini merakla bekleyenler var. Koh, cihazın piyasaya ne zaman sürüleceğini hakkında net bir tarih vermese de son raporlar önümüzdeki yılın başlarını işaret ediyor. Hatta ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı 2019'un cihazın duyurulacağı ilk platform olacağını düşünenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.
Yavuz Şimşek
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